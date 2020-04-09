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Самбрано: Я покинул Динамо на довольно сложных условиях

Премьер-лига
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С детства за Боку

Самбрано: Я покинул Динамо на довольно сложных условиях
Новина українською

Экс-защитник "Динамо" Карлос Самбрано, который зимой перешел в аргентинский клуб "Бока Хуниорс", рассказал о сложностях данного трансфера.

"Я покинул Украину на довольно сложных условиях. Когда придет время, я об этом расскажу, но сначала все должно остыть. Я бездействовал два месяца, это была моя безответственность.

Я подписал контракт с "Бокой" на три года. Очень счастлив оказаться здесь. Думаю, было бы неплохо завершить карьеру в таком великом клубе, потому что с детства болел за эту команду, мне нравилась страсть вокруг нее", - уитирует игрока Movistar Deportes.

Напомним, что Самбрано перешел в "Динамо" в январе 2018 года, но за все время не сыграл ни одного матча за первую команду киевлян.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос Самбрано Бока Хуниорс
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