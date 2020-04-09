Морозюк: Так как Суркис любит Динамо – не любит никто. Мои слова неправильно поняли

Экс-защитник "Динамо" Николай Морозюк, выступающий за "Ризеспор", прокомментировал свои высказывания о киевском клубе.

"Много моих слов неправильно восприняли. Я никого не хотел обидеть. Сказал, немного на эмоциях, потому что я реально люблю "Динамо". Это моя семья, я там вырос. Я переживал каждый момент, тренировку, когда я там был. Мне было тяжело, когда видел, что что-то не так.

У меня большое уважение к Игорю Суркису. Если бы не он – не знаю, на каком бы уровне было "Динамо". Он очень много сделал для этой команды. Он заслужил намного больше. Как он переживает за эту команду – я знаю это изнутри. Я много раз видел его эмоции. Так как он любит эту команду – не любит никто. Он заслужил намного большего как президент "Динамо". Потому я так сказал.

Во многих моментах я его не понимаю. То, что я сказал, ни для кого новостью не стало. Люди немного не поняли, просто они не знают моего отношения к этому клубу. Я хотел там играть, но каждый футболист воспринимает свою профессию по-своему. У меня есть свое видение.

Не могу сказать, что для меня в "Динамо" была каторга, были моменты, когда я был счастлив. Но приходит время, когда проблемы тебя настолько нагрузили. Ты понимаешь, что надо что-то менять. Кто-то скажет, что счастлив, что Морозюк ушел. Это не проблема.

Я очень люблю "Динамо". В этом сезоне пропустил матч или два. Каждый матч смотрю – это как праздник. Я как болельщик, только с привилегиями, который знает все изнутри, знает все и каждого. Когда вижу эту картинку – меня это расстраивает. Это не "Динамо".

Не говорю, что сейчас "Динамо" может играть на уровне команды 98 года. Футбол очень поменялся с тех матчей с "Баварией". Разница очень большая между европейским футболом и тем, где мы застряли.

Суркис – самый ярый болельщик "Динамо", он живет этой командой. Не знаю, почему у него такие кадровые решения. Как только что-то кардинально меняли – сразу были успехи. Да, в Европе сложно, но все же.

Лобановский – легенда, про которую будут помнить поколения. Но все хотят навязать тот динамовский футбол. Если бы Лобановский был жив, он бы сделал уже много шагов вперед, у него был бы другой футбол. А все хотят вернуться туда. Футбол настолько поменялся, даже визуально. Смотришь матчи 5-летней, 10-летней давности. Это же совсем другой футбол.

Почему мы сейчас в смартфонах, а не пользуемся домашними телефонами, Nokia? Жизнь движется вперед. Ты не можешь жить историей. Из каждого периода можно взять что-то полезное, но ты не можешь придерживаться тех взглядов. Частично – да.

Говорят про конспекты Лобановского – я не верю, для меня это странно", – сказал Морозюк.