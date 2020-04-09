Премьер-лига
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Костышин о доигровке УПЛ: Пускай это будет в экспресс-режиме или мини-чемпионаты
Но доиграть нужно
Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин высказал свое мнение относительно возможной доигровки чемпионата УПЛ.
"Я только за, чтобы доиграть чемпионат. Пускай это будет в экспресс-режиме с матчами через два на третий. Пусть делают мини-чемпионаты между командами, которые на что-то претендуют. Главное, чтобы это было справедливо", – сказал Костышин.
Напомним, что на данный момент "Колос" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:ТК Футбол
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