Караваев: Обменялся футболками с NAVI. Было очень приятно

Фланговый игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал о том, что следит за выступлениями киберспортивной команды NAVI.

"Просматривал истории NAVI. Они выиграли какой-то турнир – я просто лайк поставил. У них там 500 или 600 тысяч подписчиков, как они увидят, кто им отвечает. Но их главный по медиа как-то просматривал, увидел, что игроки "Динамо" следят, интересуются.

Он мне написал, пригласил, предложил обменяться футболками. Я им свою динамовскую подарил, а они мне именную NAVI. Так приятно было. У нас матч с "Десной" последний был 15 числа, на 8 часов пригласили на празднование – 10 лет их организации. Меня пригласили, было приятно, но не получилось пойти", – сказал Караваев.