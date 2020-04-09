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Караваев: Обменялся футболками с NAVI. Было очень приятно

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр в кибертеме

Караваев: Обменялся футболками с NAVI. Было очень приятно
Новина українською

Фланговый игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал о том, что следит за выступлениями киберспортивной команды NAVI.

"Просматривал истории NAVI. Они выиграли какой-то турнир – я просто лайк поставил. У них там 500 или 600 тысяч подписчиков, как они увидят, кто им отвечает. Но их главный по медиа как-то просматривал, увидел, что игроки "Динамо" следят, интересуются.

Он мне написал, пригласил, предложил обменяться футболками. Я им свою динамовскую подарил, а они мне именную NAVI. Так приятно было. У нас матч с "Десной" последний был 15 числа, на 8 часов пригласили на празднование – 10 лет их организации. Меня пригласили, было приятно, но не получилось пойти", – сказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) NaVi
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.04.2020 в 23:46
navi - это ivan, иван ты тугой
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