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Джулай: Мне нравится идея про единый телепул на UA:Перший

Премьер-лига
(1 голосов)

УТ-1 все еще в тренде

Джулай: Мне нравится идея про единый телепул на UA:Перший
Новина українською

Известный украинский комментатор Дмитрий Джулай высказал свое мнение относительно возможного создания единого телевизионного пула.

"Мне в принципе понравилась идея, которую озвучил Ярослав Лодыгин – генеральный продюсер UA:Перший. Он сказал, что видит только этот канал, на котором может быть единый пул.

Канал, который финансируется из государственного бюджета и находится на одинаковом расстоянии от наших олигархов, которые являются собственниками футбольных клубов.

Всем понятно, что причина отсутствия единого пула – отсутствие консенсуса между этими людьми. Это ведь не дело каналов и их руководства.

Я реально не вижу в Украине много телеканалов, которые готовы тратить деньги на продакшн каждого матча в туре. Поэтому этот вопрос и политический, и экономический. Если ты столько тратишь, то должен что-то получать", - сказал Джулай.

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В статье: Дмитрий Джулай
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
10.04.2020 в 00:19
это лучше UA-Первый чем зажравшийся Ф-1-2-3 и без них обходились и дальше обойдёмся
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