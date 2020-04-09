Джулай: Мне нравится идея про единый телепул на UA:Перший

Известный украинский комментатор Дмитрий Джулай высказал свое мнение относительно возможного создания единого телевизионного пула.

"Мне в принципе понравилась идея, которую озвучил Ярослав Лодыгин – генеральный продюсер UA:Перший. Он сказал, что видит только этот канал, на котором может быть единый пул.

Канал, который финансируется из государственного бюджета и находится на одинаковом расстоянии от наших олигархов, которые являются собственниками футбольных клубов.

Всем понятно, что причина отсутствия единого пула – отсутствие консенсуса между этими людьми. Это ведь не дело каналов и их руководства.

Я реально не вижу в Украине много телеканалов, которые готовы тратить деньги на продакшн каждого матча в туре. Поэтому этот вопрос и политический, и экономический. Если ты столько тратишь, то должен что-то получать", - сказал Джулай.