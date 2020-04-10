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Динамо профинансировало ремонт кислородного оборудования больницы и помогло раненым бойцам ВСУ

Премьер-лига
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Два благотворительные проекты

Динамо профинансировало ремонт кислородного оборудования больницы и помогло раненым бойцам ВСУ
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Совместно с руководством киевской городской клинической больницы №4 ФК "Динамо" реализует проект помощи госпиталю во время пандемии COVID-19. Клуб оплатил дорогой ремонт стационарных кислородных трасс, а также установку новых точек подачи кислорода.

По словам главного врача Татьяны Мостепан, это медучреждение было перепрофилировано под инфекционный госпиталь, и сейчас специализируется на приеме больных COVID-19 и подозрениями на болезнь.

Кислородное обеспечение - это главное, и поэтому сразу было определено, что именно является приоритетным для нашей больницы. Сейчас в больнице монтируют, восстанавливают кислородные трассы и дополнительно устанавливают новые точки подачи кислорода. Их будет более 40 штук, и к ним будут подключены аппараты для вентиляции легких.

Георгий Аксютин, заместитель главного врача, отметил, что больница функционирует с 1972 года, а последний капитальный ремонт в ней делали в 1986 году. С тех пор часть оборудования, прежде всего кислородного, стала непригодной, и это не давало возможности полноценно обеспечить кислородом всех пациентов.

"Рассчитываем, что после ремонта полноценное обеспечение кислородом смогут получать около 200 человек", - добавил медик.

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Также на этой неделе Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" принял новую группу раненых бойцов из зоны АТО, среди которых у многих военнослужащих тяжелые ранения.

По поручению президента ФК "Динамо" Киев Игоря Суркиса клуб узнал у волонтеров, какая помощь нужна прибывшим военнослужащим и оперативно доставил необходимые вещи.

Госпиталю от клуба передали одежду для бойцов: спортивные костюмы, куртки, футболки, кроссовки, сумки, а также продукты питания и средства личной гигиены.

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В статье: Динамо (Киев) благотворительность коронавирус
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Источник:
Динамо

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