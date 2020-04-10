Павел Ребенок: Приходится быстро бегать, чтобы полиция не поймала

Игрок левого фланга "Ворсклы" Павел Ребенок рассказал о тренировках на карантине и вспомнил дебют за полтавчан.

- Из-за жестких ограничений на пробежки просыпаюсь очень рано. Приходится быстро бегать, чтобы полиция не поймала (улыбается).

- Бегаешь в маске?

- Она в кармане, как и паспорт.

- Сейчас в чемпионате вынужденный перерыв. Для тебя, как и для других футболистов, у кого возраст приближается к 35-ти, время убегает. Ты об этом не думаешь?

- Я об этом думаю после 30-ти. В таком возрасте главное - здоровье. Есть очень много примеров, когда футболисты играли до 40-ка. Важно, как ты себя чувствуешь, а не сколько тебе лет по паспорту.

- Из твоих слов можно понять, что ты еще не наигрался?

- Однозначно. Я полон сил и желания помогать своему родному клубу, а это - "Ворскла".

- Ты дебютировал в составе полтавчан, когда тебе было 19 лет. Помнишь этот момент?

- Конечно. Это было 25 июля 2004 года в поединке с "Металлистом". Мы хоть и проиграли - 0:1, но для 19-летнего пацана это было незабываемое событие (улыбается). Жаль, что Владислав Прудыус не забил пенальти, а то могли бы сыграть с харьковчанами и вничью.

- Тогда "Ворсклу" возглавлял Владимир Мунтян...

- Да. Перед выходом на замену Владимир Федорович сказал, чтобы я просто играл. Тренер понимал, что требовать от меня чего-то сверхъестественного было нереально (смеется).