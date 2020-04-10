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Алиев надел маску и пошел сдавать тест на коронавирус
Изменения на глазах
Экс-футболист "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Алиев сообщил, что сдал тест на коронавирус Covid-19.
Александр не указал, был ли это экспресс-тест, или лабораторный.
"Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Мое самочувствие? Такое ... Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается до 36,9.
Мне кажется, мы все уже давно переболели этой болезнью, - заявил Алиев.
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Источник:Інстаграм Олександра Алієва
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Комментарии (2)
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Байкал (Lviv)
10.04.2020 в 15:11
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Игорь84 (Киев)
10.04.2020 в 15:08
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