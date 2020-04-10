  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Алиев надел маску и пошел сдавать тест на коронавирус
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алиев надел маску и пошел сдавать тест на коронавирус

Премьер-лига
(1 голосов)

Изменения на глазах

Алиев надел маску и пошел сдавать тест на коронавирус
Новина українською

Экс-футболист "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Алиев сообщил, что сдал тест на коронавирус Covid-19.

Александр не указал, был ли это экспресс-тест, или лабораторный.

Читайте такжеНесмачный: Весь мир болеет, а у Санька Алиева на Оболони коронавируса нет

"Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Мое самочувствие? Такое ... Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается до 36,9.

Мне кажется, мы все уже давно переболели этой болезнью, - заявил Алиев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Алиев коронавирус карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Байкал (Lviv)
10.04.2020 в 15:11
Саша,потрібно було ще унітази облизати і тільки тоді йти здавати тест. Заодно до психіатра би зайшов
Ответить
0
0
Игорь84 (Киев)
10.04.2020 в 15:08
Воу, 36.9, ничего себе! Ну ты держись, брат, это уже не шутки!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...