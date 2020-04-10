Алиев надел маску и пошел сдавать тест на коронавирус

Экс-футболист "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Алиев сообщил, что сдал тест на коронавирус Covid-19.

Александр не указал, был ли это экспресс-тест, или лабораторный.

"Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Мое самочувствие? Такое ... Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается до 36,9.

Мне кажется, мы все уже давно переболели этой болезнью, - заявил Алиев.