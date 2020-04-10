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Ребенок: Хочется, чтобы Ворскла стала стабильным клубом не только в Украине, но и на международной арене
34-летний хавбек рассказал о клубе и своем будущем в нем
Игрок левого фланга "Ворсклы" Павел Ребенок рассказал о своих взаимоотношениях с полтавским клубом, при этом заявив, что не планирует менять клубную прописку.
— Уникальность твоих взаимоотношений с "Ворсклой" заключается в том, что ты четыре раза входил в одну и ту же реку. Такое разве бывает?
— За это могу сказать спасибо фанатам "Черноморца". В 2011-м они мне говорили, когда я во второй раз переходил в "Ворсклу", что два раза в одну реку не входят. Я сказал, что войду, и получилось это сделать еще не единожды. Я дружу с болельщиками "Черноморца", отдав этому клубу более трех лет. Но все же родная для меня команда — "Ворскла". Я не мог отказать Николаю Петровичу Павлову, тем более что планировал жить в Полтаве, поэтому знал, куда перехожу.
— Владимир Мунтян, Николай Павлов, Василий Сачко, Виталий Косовский, Юрий Максимов — кто из этих тренеров оказал наибольшее влияние на твою карьеру?
— Не могу ничего плохого сказать ни об одном из этих специалистов, поскольку каждый из них давал мне какие-то знания. Поэтому могу только поблагодарить каждого из этих наставников, которые дали мне возможность достичь определенных высот в футболе. Я доволен своей карьерой.
— До какого года рассчитан твой нынешний контракт с "Ворсклой"?
— До лета текущего.
— Продление соглашения не обговаривалось?
— Нет, поскольку нынешняя ситуация с пандемией коронавируса приостановила не только мое общение с руководством клуба… Но я надеюсь, что еще послужу полтавской команде.
— Можешь выделить три самых запоминающихся матча в составе "Ворсклы"?
— На первое место я бы поставил поединок плей-офф раунда Лиги Европы против бухарестского "Динамо", когда "Ворскла" выиграла на выезде — 3:2 и пробилась в групповой раунд турнира. Также я бы отметил матч против лондонского "Арсенала" в группе ЛЕ сезона-2018/2019 (2:4) и встречу с "Зарей" в мае 2018-го (2:0), когда в очной игре против луганчан мы завоевали бронзовые медали чемпионата.
Очень хочется верить, что в будущем подобных поединков с участием "Ворсклы" будет намного больше. Мне бы очень хотелось, чтобы наш клуб стал стабильным не только в Украине, но и на международной арене.
— Если нынешний чемпионат удастся доиграть, "Ворскла" планирует пробиться в еврокубковую зону?
— Это лучше спросить у руководства клуба, задача же футболистов и команды в целом выходить на каждый матч и стараться побеждать. Если так и будет, то еврокубки от нас никуда не денутся (улыбается).