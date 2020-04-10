  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Врач Динамо: Каргбо и де Пена приступили к беговой работе, Кендзера на таблетках
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Врач Динамо: Каргбо и де Пена приступили к беговой работе, Кендзера на таблетках

Премьер-лига
(1 голосов)

Новости из лазарета киевлян

Врач Динамо: Каргбо и де Пена приступили к беговой работе, Кендзера на таблетках
Новина українською

Врач "Динамо" Андрей Шморгун рассказал о том, как идет процесс реабилитации травмированных игроков команды.

"Каргбо и де Пена сейчас уже занимаются беговой работой согласно своему индивидуальному плану. Также давняя травма голеностопного сустава беспокоит Кендзеру. Он приезжал на базу, делали ему инъекции, также еще до ужесточения карантина несколько раз проходил на базе физиотерапевтические процедуры, принимал таблетированные препараты.

Также ему желательно было бы пройти мануальную терапию или поработать в тренажерном зале, но из-за карантина пришлось прервать этот процесс, и он продолжил восстановление в домашних условиях. Мы консультировались у профессора Андрея Лябаха в Украине и теперь придерживаемся рекомендаций. Сейчас состояние Томаша значительно лучше, и скоро ему уже можно будет выполнять беговую работу и приступать к более усиленным тренировкам", – сказал Шморгун.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра Карлос де Пена Ибрагим Каргбо-младший
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...