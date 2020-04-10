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Пятов: Я уже в топ-клубе

Премьер-лига
(1 голосов)

Менять клубную прописку кипер не собирается

Пятов: Я уже в топ-клубе
Новина українською

35-летний голкипер "Шахтера" Андрей Пятов своеобразно ответил на вопрос о том, получал ли он предложения от топ-клубов.

"Было ли предложение от топ-клуба? Я уже в топ-клубе! Других предложений не было", - сказал Пятов.

Отметим, что согласно данным Transfermarkt, контракт кипера с "Шахтером" истекает 31 декабря 2020 года.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
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