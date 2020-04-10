Премьер-лига
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Пятов: Я уже в топ-клубе
Менять клубную прописку кипер не собирается
35-летний голкипер "Шахтера" Андрей Пятов своеобразно ответил на вопрос о том, получал ли он предложения от топ-клубов.
"Было ли предложение от топ-клуба? Я уже в топ-клубе! Других предложений не было", - сказал Пятов.
Отметим, что согласно данным Transfermarkt, контракт кипера с "Шахтером" истекает 31 декабря 2020 года.
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Источник:Youtube-канал УАФ
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