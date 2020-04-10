Пятов: Я уже в топ-клубе

35-летний голкипер "Шахтера" Андрей Пятов своеобразно ответил на вопрос о том, получал ли он предложения от топ-клубов.

"Было ли предложение от топ-клуба? Я уже в топ-клубе! Других предложений не было", - сказал Пятов.

Отметим, что согласно данным Transfermarkt, контракт кипера с "Шахтером" истекает 31 декабря 2020 года.