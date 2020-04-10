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Фонсека продолжает думать о Коваленко, у которого летом заканчивается контракт

Премьер-лига
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Желание есть, но будет ли возможность

Фонсека продолжает думать о Коваленко, у которого летом заканчивается контракт
Новина українською

Римская "Рома" продолжает рассматривать вариант подписания хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко, сообщает Сalciomercato.

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека продолжает рассматривать вариант приглашения игрока, тем более в том ключе, что летом у Виктора заканчивается контракт с "горняками", и он может достаться "волкам" бесплатно.

Впрочем, источник подразумевает, что до какой-то конкретике в данном вопросе пока что далеко, так как футбол в Европе находится на карантине, и когда закончится сезон и откроется трансферное окно пока что непонятно.

Напомним, что в этом сезоне Виктор провел 21 матч в "Шахтере", забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека Виктор Коваленко
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