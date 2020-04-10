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Фонсека продолжает думать о Коваленко, у которого летом заканчивается контракт
Желание есть, но будет ли возможность
Римская "Рома" продолжает рассматривать вариант подписания хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко, сообщает Сalciomercato.
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека продолжает рассматривать вариант приглашения игрока, тем более в том ключе, что летом у Виктора заканчивается контракт с "горняками", и он может достаться "волкам" бесплатно.
Впрочем, источник подразумевает, что до какой-то конкретике в данном вопросе пока что далеко, так как футбол в Европе находится на карантине, и когда закончится сезон и откроется трансферное окно пока что непонятно.
Напомним, что в этом сезоне Виктор провел 21 матч в "Шахтере", забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.