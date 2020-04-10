Фонсека продолжает думать о Коваленко, у которого летом заканчивается контракт

Римская "Рома" продолжает рассматривать вариант подписания хавбека "Шахтера" Виктора Коваленко, сообщает Сalciomercato.

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека продолжает рассматривать вариант приглашения игрока, тем более в том ключе, что летом у Виктора заканчивается контракт с "горняками", и он может достаться "волкам" бесплатно.

Впрочем, источник подразумевает, что до какой-то конкретике в данном вопросе пока что далеко, так как футбол в Европе находится на карантине, и когда закончится сезон и откроется трансферное окно пока что непонятно.

Напомним, что в этом сезоне Виктор провел 21 матч в "Шахтере", забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.