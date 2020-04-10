Динамо предлагало московскому Локомотиву купить Мораеса за 5 млн евро

Известный украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о том, что киевское "Динамо" хотело выручить деньги за форварда Жуниора Мораеса, у которого скоро заканчивался контракт.

"Я знаю, что московскому "Локомотиву" предлагали купить его. У него контракт заканчивался, и он не нужен был. Кажется, цифра в 5 миллионов евро была заряжена. Но "Локомотив" отказался", — сказал Вацко.

Напомним, что контракт Мораеса с "Динамо" закончился летом 2018-го года, после чего футболист перешел в донецкий "Шахтер" в качестве свободного агента.