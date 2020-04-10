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Динамо предлагало московскому Локомотиву купить Мораеса за 5 млн евро

Премьер-лига
(1 голосов)

Москвичи отказались

Динамо предлагало московскому Локомотиву купить Мораеса за 5 млн евро
Новина українською

Известный украинский комментатор Виктор Вацко рассказал о том, что киевское "Динамо" хотело выручить деньги за форварда Жуниора Мораеса, у которого скоро заканчивался контракт.

"Я знаю, что московскому "Локомотиву" предлагали купить его. У него контракт заканчивался, и он не нужен был. Кажется, цифра в 5 миллионов евро была заряжена. Но "Локомотив" отказался", — сказал Вацко.

Напомним, что контракт Мораеса с "Динамо" закончился летом 2018-го года, после чего футболист перешел в донецкий "Шахтер" в качестве свободного агента.

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В статье: Локомотив (Москва) Виктор Вацко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
10.04.2020 в 21:08
торговля с оккупантом? интересно...
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