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Динамо - лидер УПЛ по созданным голевым моментам, Десна - по реализации

Премьер-лига
(1 голосов)

Статистика знает все

Динамо - лидер УПЛ по созданным голевым моментам, Десна - по реализации
Новина українською

Пока футбол на карантине, мы продолжаем подбивать статистику прошедшей части сезона УПЛ. Сегодня речь пойдет о голевых моментах, хотя данный показатель и носить несколько субъективный характер.

По данным компании InStat больше всего моментов в нынешнем сезоне создает "Динамо", но у киевлян хромает реализация – лишь восьмое место в УПЛ. У "Шахтера" она гораздо выше, но лучшей командой по этому показателю является "Десна" — подопечные Александра Рябоконя реализуют один из трех своих моментов. А вот у "Ворсклы" с реализацией не все в порядке - лишь 16% из созданных моментов превращаются в голы.

Динамо - лидер УПЛ по созданным голевым моментам, Десна - по реализации - изображение 1

Если брать в расчет допускаемые острые моменты у своих ворот, то чаще всего соперники создают их у ворот "Мариуполя".

Динамо - лидер УПЛ по созданным голевым моментам, Десна - по реализации - изображение 2
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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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СашаXM (Хмельницкий)
10.04.2020 в 20:49
шта????
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ACB (Чернигов)
10.04.2020 в 19:58
Сиверяне - молоды!!!! Как говорится, редко, но метко!
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