Динамо - лидер УПЛ по созданным голевым моментам, Десна - по реализации

Пока футбол на карантине, мы продолжаем подбивать статистику прошедшей части сезона УПЛ. Сегодня речь пойдет о голевых моментах, хотя данный показатель и носить несколько субъективный характер.

По данным компании InStat больше всего моментов в нынешнем сезоне создает "Динамо", но у киевлян хромает реализация – лишь восьмое место в УПЛ. У "Шахтера" она гораздо выше, но лучшей командой по этому показателю является "Десна" — подопечные Александра Рябоконя реализуют один из трех своих моментов. А вот у "Ворсклы" с реализацией не все в порядке - лишь 16% из созданных моментов превращаются в голы.

Если брать в расчет допускаемые острые моменты у своих ворот, то чаще всего соперники создают их у ворот "Мариуполя".