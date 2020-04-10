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Гецко: Для некоторых команд было бы неплохо, если бы чемпионат завершился сейчас

Премьер-лига
(1 голосов)

Мнение эксперта относительно доигровки чемпионата

Гецко: Для некоторых команд было бы неплохо, если бы чемпионат завершился сейчас
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко поделился своим мнением относительно будущего нынешнего сезона УПЛ, который прерван из-за пандемии коронавируса.

"Думаю, что, как и в Европе, в ближайшее время УПЛ возобновится. Главное, чтобы наша ежедневная жизнь вошла в нормальное русло, мы сделали правильные выводы и двигались дальше.

Карантин в ближайшем будущем завершится и можно будет доиграть чемпионат до конца. Хотя, думаю, для некоторых команд было бы неплохо, если бы чемпионат завершился сейчас (улыбается). Мы видим, что некоторые страны уже приняли решение досрочно завершить сезон, например, Бельгия, Шотландия. Наверное, такого еще не было в истории. Но, что касается нашего первенства, считаю, что доиграть чемпионат будет правильно и справедливо", - сказал Гецко.

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В статье: Иван Гецко коронавирус
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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