Наполи интересуется Миколенко и присматривается к Попову

Левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко попал в сферу интересов "Наполи", сообщает местное издание Areanapoli.

По информации источника, скауты итальянского клуба уже отслеживали игру футболиста и составили о ней вполне благоприятное мнение.

Сообщается, что цена на защитника может варьироваться в пределах 15 млн евро, при этом Миколенко также попал на радары представителей французского "Марселя" и английского "Вест Хэма".

Кроме того, неаполитанский клуб отслеживает центрбека киевлян Дениса Попова, который зарекомендовал себя на молодежном ЧМ. В случае с Поповым речь идет пока что о сборе информации без какой-либо конкретики.

Напомним, что 20-летний Миколенко в нынешнем сезоне в 30 матчах за "Динамо" во всех турнирах забил 3 гола и отдал 7 ассистов, а 21-летний Попов в 16 матчах забил 2 гола.