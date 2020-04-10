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Заря опубликовала финансовый отчет за 2019 год. Клуб понес убытки в 32 тысячи гривен
Особо интересна статья доходов
Луганская "Заря" опубликовала финансовый отчет за 2019 год.
Согласно данным, расходы клуба составили 196 697 тысяч гривен. Отдельно в расходную часть вошли 77 тысяч с налога на добавочную стоимость.
Доходы по операционной деятельности составили 196 742 тысячи гривен.
Таким образом, итоговый баланс клуба за 2019 год показал убыток в 32 тысячи гривен.
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Источник:ФК Заря
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