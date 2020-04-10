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Заря опубликовала финансовый отчет за 2019 год. Клуб понес убытки в 32 тысячи гривен

Премьер-лига
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Особо интересна статья доходов

Заря опубликовала финансовый отчет за 2019 год. Клуб понес убытки в 32 тысячи гривен
Новина українською

Луганская "Заря" опубликовала финансовый отчет за 2019 год.

Согласно данным, расходы клуба составили 196 697 тысяч гривен. Отдельно в расходную часть вошли 77 тысяч с налога на добавочную стоимость.

Доходы по операционной деятельности составили 196 742 тысячи гривен.

Таким образом, итоговый баланс клуба за 2019 год показал убыток в 32 тысячи гривен.

Заря опубликовала финансовый отчет за 2019 год. Клуб понес убытки в 32 тысячи гривен - изображение 1Заря опубликовала финансовый отчет за 2019 год. Клуб понес убытки в 32 тысячи гривен - изображение 2
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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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