Нери Кастильо: Луческу даже не позволил мне уехать на похороны родителей

Экс-форвард "Шахтера" Нери Кастильо рассказал о своем трансфере в донецкий клуб из Олимпиакоса, а также последующих проблемах – конфликте с Мирчей Луческу и как следствие, недостатке игровой практики.

"В то время меня не волновали деньги, я говорю от души и правду, как всегда. Президент "Шахтера" Ринат Ахметов дал мне чистый лист, чтобы я вписал туда желаемую сумму. Таково было его желание забрать меня в свою команду".

"Я вернулся с Кубка Америки в Грецию, у меня было несколько дней выходных, которые предоставил мне клуб. Я прибыл в аэропорт Греции, где представитель украинского клуба ждал меня. Он начал говорить со мной о деньгах и о том, что "Шахтер" уже договорился с "Олимпиакосом", а потому осталось теперь только согласовать вопрос со мной. Я сказал: "Отпусти меня, друг, я еду в отпуск и не хочу покидать "Олимпиакос".

"Я поселился в отеле, но через некоторое время мне позвонили и сказали, что менеджер "Шахтера" хочет срочно переговорить со мной. Он прилетел на курорт на частном самолете и вновь повторил мне, что с "Олимпиакосом" вопрос решен, а потому остается только договориться по личному контракту. "Я не покину "Олимпиакос" - повторил я. – "Это команда, которую я люблю, где я ключевой игрок, и, к тому же, моя супруга сейчас ждет ребенка".

"После этого мне позвонил вице-президент "Олимпиакоса" и сказал, что в ближайшие три дня я должен прибыть в офис для завершения трансфера в "Шахтер". В итоге я прибыл в офис и ощутил невероятное давление".

"Олимпиакос" никогда ранее не зарабатывал столько денег от продажи игрока. И они определенно хотели продать меня. Я был вынужден подписать контракт с "Шахтером". В итоге в "Олимпиакосе" сказали мне, что если я не уйду, то ближайшие полгода все равно играть не буду".

"Я уехал с черным сердцем. Я прибыл в Украину, где даже поначалу психологически чувствовал себя неуютно. Но со временем все становилось только хуже. Сперва мне не нравился холод, но затем мои мать и отец умерли в один год, а у меня случился конфликт с тренером Мирчей Луческу, который даже не позволил мне уехать на похороны. Я каждый день думал, как бы вернуться в "Олимпиакос".

"8 января 2009 года умерла моя мама. У нас тогда был перерыв в чемпионате. Помню, как мой отец позвонил мне и сказал, что мама впала в кому. Я тогда был в Греции, это было 29 декабря. Я собирался улететь в Уругвай, но уже 7 января я должен был быть на базе "Шахтера". Я позвонил Луческу и сказал: "Моя мама умирает, позвольте мне подольше остаться в Уругвае". Но он отказал. Отец сказал: "Улетай, ничего не меняется, она в коме". Я полетел в Грецию, чтобы упаковать чемоданы и вернуться в Украину. Утомленный многими перелетами, я взял билет на поезд, когда позвонил мой телефон. На трубке был отец, сообщивший, что мама умерла".

"Я приехал к тренеру и попросил у него разрешения полететь в Уругвай на похороны. Он не разрешил это мне. Это вещи, которые люди не знают. Я не видел, как умерла моя мама. Я даже не побывал на ее похоронах. Как играть в такой команде, тем более, что с самого начала я не хотел быть там. Мой отец умер в тот же год", - рассказал Кастильо.

Напомним, что после "Шахтера" в карьере Кастильо были аренды в "Манчестер Сити", "Днепр", "Чикаго Файр" и "Арис". Затем он выступал за мексиканские клубы, а позже вернулся в Европу в испанский "Райо Вальекано", где и закончил карьеру в 2014 году.