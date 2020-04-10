Клуб из Чемпионшипа интересуется де Пеной

Английский "Рэдинг" проявляет интерес к уругвайскому вингеру "Динамо" Карлосу де Пене.

Как сообщает TeamTalk, англичане постараются договориться с "Динамо" этим летом. Также источник добавляет, что "Рэдинг" – не единственный претендент на уругвайца, при этом не называя имена команд.

Напомним, что Де Пена имеет опыт игры в Англии, где выступал в Чемпионшипе за "Мидлсбро" в сезоне 2015/2016.

Также отметим, что "Рэдинг" идет на 14-м месте в Чемпионшипе.