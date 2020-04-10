  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клуб из Чемпионшипа интересуется де Пеной
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб из Чемпионшипа интересуется де Пеной

Премьер-лига
(1 голосов)

Рэдинг намерен побороться за вингера этим летом

Клуб из Чемпионшипа интересуется де Пеной
Новина українською

Английский "Рэдинг" проявляет интерес к уругвайскому вингеру "Динамо" Карлосу де Пене.

Как сообщает TeamTalk, англичане постараются договориться с "Динамо" этим летом. Также источник добавляет, что "Рэдинг" – не единственный претендент на уругвайца, при этом не называя имена команд.

Напомним, что Де Пена имеет опыт игры в Англии, где выступал в Чемпионшипе за "Мидлсбро" в сезоне 2015/2016.

Также отметим, что "Рэдинг" идет на 14-м месте в Чемпионшипе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Карлос де Пена Рэдинг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...