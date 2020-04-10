Тренер академии Шахтера: Есть варианты как полной остановки чемпионата, так и возобновления в июне

Тренер академии "Шахтера" Авраам Кампомар рассказал о работе в условиях карантина и назвал возможную дату возобновления чемпионата.

"Все дети из академии "Шахтера" сейчас на карантине, но мы даем им задания через видео конференции. Каждый день проводятся лекции от тренера. Отдельно один час, три раза в неделю занимается тренер по физподготовке. Надеемся, что все скоро закончится и мы сможем вернуться к нашей обычной работе.

В ДЮФЛ осталось доиграть 9 матчей для молодежных команд, от U-14 до U-17. В U-19 осталось доиграть 7 матчей, а в U-21 9 матчей. В детском футболе есть варианты, как и полной остановки чемпионата, так и возобновления чемпионата в июне. Посмотрим, как это будет на практике", - сказал Кампомар.