Караваев: С первого раза меня в академию Шахтера не взяли

Фланговый игрок "Динамо" Александр Караваев рассказал, как он начинал свою профессиональную карьеру.

"Азы профессиональной футбольной карьеры начинаются в 7-9 классах. Ты получаешь образование, а также занимаешься футболом. Ты должен понимать, будешь где-то учиться, полностью отдаешь себя спорту. Сейчас это происходит даже раньше - в командах играют ребята, которым по 18-19 лет. Тебе нужно сделать шаг из юношеского футбола во взрослый. Ты не просто так можешь сделать этот шаг. Во взрослом футболе никто не ждет, что ты придешь и кого подвинешь. Тебе там покажут, что нужно всего добиваться.

Многое решает случай. В детском футболе я приехал в академию "Шахтера", но меня не взяли. Вернулся в Херсон, не зная, что будет дальше. Но через месяц-другой мне позвонили и пригласили. Я приехал назад и в дальнейшем шел, словно по ступенькам", - сказал Караваев.