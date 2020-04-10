Абу Ханна: Переезд в Украину - лучший шаг, который я делал в своей жизни

Немецкий защитник луганской "Зари" Джоэль Абу Ханна рассказал о своей адаптации в украинской команде.

- Большинство игроков "Зари" - украинцы. Как легионер чувствует себя в команде?

- Поверьте, ничего подобного у меня раньше никогда не было. Я играл за 4-5 немецких команд, но впервые оказался в такой замечательной атмосфере. Это действительно что-то очень уникальное. Украинские игроки тоже мне говорят, что "Заря" - особая команда. Они выступали за много украинских клубов, но нигде так себя не чувствовали, как здесь.

Это очень помогло мне так быстро адаптироваться. Смотрите, тренер долгое время работал в Германии и теперь пригласил в команду немецкого парня. Возможно, в некоторых коллективах возникло бы недоразумения, а футболисты могли бы не принять меня или подумать, что я здесь только потому, что меня привел тренер или нечто подобное.

Но игроки "Зари" приняли меня с первого дня. Я тоже делал все, чтобы как можно быстрее стать своим в команде - я открытый человек и люблю со всеми общаться. Уже через 3-4 дня тренировочного сбора я стал частью команды. Это действительно что-то невероятное. В карантин мы каждые 2-3 недели собирались всем составом вместе с женами и детьми, чтобы хорошо провести время. Я не видел раньше ничего подобного.

Если у вас в команде такая атмосфера, то гораздо легче играть. Даже когда вы проигрываете, то коллектив не распадается на части. Вы остаетесь одним целым и возвращаетесь сильнее.

- Что за история, когда Дмитрий Хомченовский назвал вас маркой немецкого пива.

- Если вы посмотрите на мою страницу в Википедии на русском или украинском языках, то в графе прозвище написано Варштайнер. Там это вписали после моего интервью с Димой для телевидения. Когда я это увидел, то не мог поверить своим глазам. Сказал ему: "Это ты сделал, теперь даже Википедия называет меня Варштайнер".

Таких веселых историй у меня сотни с каждым игроком "Зари". У меня действительно хорошие отношения со всеми ребятами в команде. Нет никого, кто бы мне не нравился или с кем бы я не смог найти взаимопонимание. Конечно, когда я только приехал, то мне очень помог Владлен Юрченко, которого я знал еще по "Байеру". Он - украинец и знает, как здесь все работает. Очень благодарен ему за помощь в быстрой адаптации.

Я тоже стараюсь быть полезным для других. Если кто-то нуждается в моей помощи, то стараюсь сделать все от себя зависящее.

- Какие отношения с Юрченко у вас были в "Байере"?

- Он играл в первой команде, а я выступал в юношеской. Но тогда я подписал профессиональный контракт с клубом и начал тренироваться с основой "Байера". Так мы и познакомились. Не могу сказать, что мы очень близко общались, иногда вместе могли пообедать.

- Могли тогда себе представить, что через несколько лет будете вместе выступать в Украине?

- Буду откровенен - ​​в то время я не думал, что однажды буду играть здесь. Не хочу выглядеть пренебрежительным. Просто Украина далеко от Германии. Тогда я видел себя только в немецких командах, но случилось несколько непростых ситуаций. Понял, что нужно что-то менять. И очень рад, что решился на это решение. Переезд в Украину - это лучший шаг, который я делал в своей жизни. Я покинул Германию, чтобы познакомиться с другой культурой и менталитетом. Это помогло мне развиться как личности и футболисту.