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Коноплянка: Немного раньше бы уехать в Европу, пару лет я потерял

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер Шахтера рассказал о своем европейском вояже в Испанию и Германию

Коноплянка: Немного раньше бы уехать в Европу, пару лет я потерял
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал, какой совет бы он дал себе 20-летнему.

"Никакой совет бы не дал. Ничего не хочу менять, честно. Мне все устраивало в моей молодости, она была очень интересная. Было много моментов, которые я ни на что не хотел бы променять.

Может быть, немного хотел бы поменять – раньше бы уехать в Европу, это один момент. Немного раньше, может, пару лет я потерял. Я бы быстрее выучил язык, потому что без него никуда. А то, бывает, хочешь в туалет сходить, а не знаешь, как сказать.

Я год был в "Севилье", 3 года в Германии. Только через год я уже чувствовал себя как дома. Я понимал язык, разговаривал через полгода. Если бы на пару лет раньше уехал – был бы прыжочек длиннее. Только такой момент", – сказал Коноплянка в прямом эфире в Инстаграме "Шахтера".

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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