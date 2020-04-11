Абу Ханна: Через 3-4 дня тренировочных сборов я стал частью Зари. Это что-то невероятное

Защитник "Зари" Джоэль Абу Ханна рассказал об атмосфере в команде и карантин.

- Поверьте, никогда подобного у меня ранее не было. Я играл за 4-5 немецких команд, но впервые оказался в такой отличной атмосфере. Это правда что-то уникальное. Украинские футболисты тоже мне говорили, что "Заря" – особенная команда. Они выступали за многие украинские клубы, но никогда себя не чувствовали так, как здесь.

Это очень помогло мне быстро адаптироваться. Тренер долгое время работал в Германии и пригласил в команду немецкого парня. Возможно, в некоторых коллективах возникло бы недоразумение, а футболисты могли бы меня принять или подумать, что я тут только из-за тренера.

Но игроки "Зари" приняли меня с первого дня. Я тоже делал все, чтобы как можно быстрее стать своим – я открытый человек, люблю со всеми общаться. Уже через 3-4 дня тренировочных сборов я стал частью команды. Это что-то невероятное.

До карантина мы каждые 2-3 недели собирались всем составом вместе с женами и детьми, чтобы хорошо провести время. Я не видел раньше чего-то подобного.

Если у вас в команде такая атмосфера, то намного легче играть. Даже когда вы проигрываете, то коллектив не распадается на части. Он остается единым, возвращается более сильным, – сказал Абу Ханна.