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Караваев не исключает урезания зарплат в Динамо

Премьер-лига
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С надеждой, что руководство будет адекватно реагировать на ситуацию

Караваев не исключает урезания зарплат в Динамо
Новина українською

Хавбек "Динамо" Александр Караваев прокомментировал ситуацию с выплатой зарплат в киевском клубе.

- У нас никаких задержек по зарплате, все выплачивается вовремя. Если вдруг будут какие-то разговоры, то уверен, что все футболисты примут любое решение, потому что оно будет обсуждаться с руководством.

Мы быстро придем к общему знаменателю, никаких проблем не будет. Все прекрасно все понимают. Не думаю, что будет такое, что руководство захочет убрать сразу 2 или 3 зарплаты. Тогда это будет непонятно.

Уверен, что руководство будет адекватно реагировать и футболисты, – сказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев)
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