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Луческу о словах Кастильо: Он не показывал свой футбол, но я ему не запрещал ехать на похороны

Премьер-лига
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Румынский специалист ответил на критику мексиканского нападающего

Луческу о словах Кастильо: Он не показывал свой футбол, но я ему не запрещал ехать на похороны
Новина українською

Вчера экс-форвард донецкого "Шахтера" Нери Кастильо в интервью рассказал о конфликтах с Луческу. Бывший румынский наставник "горняков" прокомментировал слова мексиканца.

- Нери Кастильо недавно заявил, что вы не отпустили его из Шахтера на похороны матери. Это так?

- Это неправда. Я считаю, что семья гораздо важнее, чем футбол. Он не показывал свой футбол, но я ему не запрещал.

- Как вы думаете, почему он сказал это?

- Возможно, он не был доволен? Мы взяли его из Олимпиакоса как хорошего игрока, но он не смог конкурировать с нашими бразильцами. Я не знаю, почему он так сказал. Может быть, расстроился, что не смог дать команде то, что мы от него ожидали, не смог стать основным.

Я потом помог ему покинуть "Шахтер". Я разговаривал с тренером "Манчестер Сити" Свеном-Гораном Эрикссоном, чтобы Нери перебрался в Англию. Я думал, что Англия будет стимулировать его намного сильнее. Я не хотел бы больше говорить о словах Кастильо.

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В статье: Мирча Луческу Шахтер (Донецк) Нери Кастильо
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Источник:
football.ua
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