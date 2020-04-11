Коноплянка назвал самого неудобного голкипера, против которого он играл

Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о том, кто самый неудобный голкипер в его карьере.

"Андрюшка Пятов. Я же ему не забивал. Да, мы обыгрывали его достаточно с "Днепром", были хорошие матчи.

Но не забил ему так и ни разу. Всегда приятно отдавать голевые, но без гола", – рассказал Евгений Коноплянка в прямом эфире инстаграма "Шахтера".