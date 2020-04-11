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Коноплянка назвал самого неудобного голкипера, против которого он играл

Премьер-лига
(1 голосов)

Евгений ни разу не забивал этому вратарю

Коноплянка назвал самого неудобного голкипера, против которого он играл
Новина українською

Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о том, кто самый неудобный голкипер в его карьере.

"Андрюшка Пятов. Я же ему не забивал. Да, мы обыгрывали его достаточно с "Днепром", были хорошие матчи.

Но не забил ему так и ни разу. Всегда приятно отдавать голевые, но без гола", – рассказал Евгений Коноплянка в прямом эфире инстаграма "Шахтера".

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В статье: Евгений Коноплянка Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
11.04.2020 в 22:08
а кому ты ещё не забивал в УПЛ
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