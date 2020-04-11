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Коноплянка назвал самого неудобного голкипера, против которого он играл
Евгений ни разу не забивал этому вратарю
Вингер донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал о том, кто самый неудобный голкипер в его карьере.
"Андрюшка Пятов. Я же ему не забивал. Да, мы обыгрывали его достаточно с "Днепром", были хорошие матчи.
Но не забил ему так и ни разу. Всегда приятно отдавать голевые, но без гола", – рассказал Евгений Коноплянка в прямом эфире инстаграма "Шахтера".
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
11.04.2020 в 22:08
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