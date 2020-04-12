Пятов: Главное, чтобы в первом матче после карантина команды на 30-й минуте пешком не ходили

Капитан "Шахтера" Андрей Пятов поделился мнением о первом матче после карантина.

– Каким будет первый матч после карантина?

– Главное – эмоции сдерживать. Все соскучились, порыв, хочется бегать. Главное, чтобы после 30-й минуты команды пешком не ходили, – сказал Пятов в интервью пресс-службе УАФ.

Вероятно, первый матч после карантина "Шахтер" проведет с "Динамо" дома.