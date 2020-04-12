Вербич: Надеюсь, я сыграю с Динамо в Лиге Чемпионов

Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич в прямом эфире официального аккаунта "бело-синих" ответил на вопросы болельщиков.

- Какой твой распорядок дня во время карантина?

- Утром просыпаюсь, завтракаю, едем с Пиваричем на базу потренироваться, затем обедаю тем, что брат приготовит. Он остался в Киеве, так как не смог улететь домой. Живем вместе в Киеве уже месяц. Играем в игры, например "Counter-Strike", "FIFA". Он хочет, чтобы я научил его русскому языку (улыбается). Смотрю фильмы, сериалы. "Бумажный дом" вышел – популярный сериал среди динамовцев, это самый лучший сериал.

Я, как и вы, уже соскучился по футболу. Надеюсь, все будет хорошо. Надоело сидеть дома, тренироваться для себя. Тяжело без полноценных тренировок. Мы, футболисты, хотим заниматься на поле уже.

- Как-то компенсируешь отсутствие футбола? Возможно, матчи пересматриваешь?

- Да, на украинских каналах показывают разные матчи. Смотрел игру 10-летней давности "Динамо" с "Шахтером" – сильные команды были, интересно было смотреть.

- Открыл ли для себя что-то новое за время карантина?

- Никогда так много не бегал без мяча, это новое для меня. Не люблю просто так бегать, когда нет игр. Скучно без мяча, без ударов, уже скучаем все по футболу.

- Как поддерживаешь форму во время карантина?

- Нам в группу в одном из мессенджеров присылают упражнения, которые мы должны выполнять – беговая работа, упражнения в тренажерном зале. Делаем все, чтобы оставаться в форме.

- Как считаешь, по силам ли нынешнему "Динамо" пробиться в групповой этап ЛЧ?

- Мы еще не знаем, когда будем играть и думаю, что "Динамо" должно пройти в групповой этап Лиги чемпионов. Надеюсь, я сыграю с "Динамо" в Лиге чемпионов.

- Как считаешь, кто из молодых игроков "Динамо" смог бы играть в топ-чемпионате?

- Миколенко и Цыганков - они вдвоем точно. Еще есть Шапаренко, Цитаишвили, Леднев. У нас много молодых игроков, которые в будущем будут играть в топ-чемпионатах или в "Динамо" Киев.

- Хотел бы принять украинское гражданство?

- Я уже играю за Словению. Не могу уже поменять гражданство.

- Если встретится сборная Украины и Словении – кто победит?

- О, это было бы интересно. Думаю, сборная Словении выиграла бы (улыбается). Но у сборной Украины хорошие перспективы на Евро. Мне очень понравилась игра Украины в матче с Португалией. Когда будет Евро, думаю, Украина выйдет из группы, а дальше будут хорошие команды, посмотрим.

- Какой самый запоминающийся матч в составе "Динамо"?

- Было много таких. Думаю, это игра с "Шахтером", когда забил гол и мы выиграли со счетом 1:0. Была прекрасная атмосфера на стадионе, много болельщиков пришло.

- Что чувствовал, когда забил гол в ворота "Копенгагена"?

- Было много чувств. В "Копенгагене" провел 2,5 года, и это было прекрасное время. Поэтому, когда забил, были непередаваемые ощущения. Хотелось бы повторить.

- Что удивило наиболее, когда приехал в Украину?

- Меня удивил сам Киев, потому что это классный город. Здесь много красивых заведений, Днепр, ресторанов, Майдан, достопримечательностей с богатой историей, культурных мест.

- А какое твое любимое место в Киеве?

- Хм, база "Динамо" (смеется). Любимое место - новый пешеходный мост, там очень красиво с видом на Днепр.

- Есть ли успехи в изучении украинского языка?

- Я все понимаю, но еще тяжело говорить.

- Топ-3 стадиона Украины?

- НСК "Олимпийский", "Арена Львов" и "Черноморец". Стадион в Одессе удачный для нас – там два раза выигрывали Суперкубок Украины.

- Слушаешь ли ты музыку на украинском или русском языке? Каких исполнителей?

- Да, Моргенштерн сейчас нравится, Шапаренко показал несколько песен. И, конечно же, "Плакала" KAZKA - часто в машине слушаю. Когда сам, громко пою. Но лучше, чтобы никто не слышал, как я пою (смеется).

- Какие жанры фильмов тебе нравятся? Какой фильм можешь посоветовать?

- Основанные на реальных событиях. Любимый фильм – "Лицо со шрамом" с Аль Пачино в главной роли. Сериалы – "Острые козырьки", "Бумажный дом", перед сном иногда смотрю "Друзья". Во время просмотра этого сериала сам чувствуешь себя другом главных героев.

- Что можешь пожелать болельщикам "Динамо"?

- Могу пожелать только здоровья, чтобы все было хорошо, и никто не сошел с ума сидя дома. Скоро увидимся.