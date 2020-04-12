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Коноплянка - о матче, который не забудет никогда: Это была бойня

Премьер-лига
(3 голосов)

Конечно, речь идет о дерби днепрян и харьковчан

Коноплянка - о матче, который не забудет никогда: Это была бойня
Новина українською

Хавбек донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка вспомнил неприятный момент, который произошел в 2011 году в матче "Днепра" с "Металлистом".

- Никогда не забуду, как шипы Горяинова пролетели у меня возле глаз. Я уже на всякий случай "реанимацию вызывал". И кто мог подумать, что именно в этом моменте, когда шипы пролетают у меня возле мозгов, я получаю травму и выбываю на два месяца из-за того, что мне сзади наступают на икру. Как это вероятно? Просто у меня икры, как говорит Марлос, как у elephant, – тяжело их не зацепить.

Я тот матч не забуду никогда – это была такая бойня! Игры с "Металлистом" были очень серьезные. А когда мы ехали через весь Харьков? Было такое чувство, что люди поднимают наш автобус и хотят его просто раскачать. Вот такое они создавали давление, чтобы мы начинали переживать, думали не о футболе.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) ФК Днепр
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