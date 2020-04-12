Ротань вспомнил моменты в карьере, которые больше всего запомнились

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань назвал команду мечты и вспомнил лучшие моменты в карьере.

- Какой момент в вашей карьере вам больше всего запомнился?

- Их было несколько. Это выход в финал Лиги Европы, который состоялся в Киеве. Затем выход из национальной сборной на чемпионат мира в 2006 году и получения путевки на Евро-2016.

- Вы когда-нибудь ловили звезду?

- Может, и было такое. Но мой отец быстро опускал меня на землю.

- Кого бы вы включили в состав команды-мечты Руслана Ротаня?

- Вратарь - Буффон. В центре защиты - Мальдини и Рамос или Пике. Слева играл бы Марсело, справа - Кафу. В центре полузащиты предпочел бы Пирло, Гаттузо и Баджо. Трио в атаке - Месси, Роналду и Шевченко. В запасе - я и Слава Шевчук, – сказал Ротань.