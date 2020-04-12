Фран Соль: Ситуация, которая сложилась в моей родной стране, меня очень огорчает

Испанский форвард киевского "Динамо" рассказал о том, как поддерживает форму во время карантина и кто ему в этом помогает.

- Фран, ты регулярно постишь в соцсети видео своих домашних тренировок. Занимаешься каждый день?

- Да, тренируюсь каждый день. Единственное исключение делаю раз в неделю - в воскресенье, ведь отдых нужен и во время карантина, особенно если много тренируешься.

- Твоя жена тоже тренируется с тобой, это помогает тебе?

- Да, почти каждый день мы с ней тренируемся вместе. У меня есть моя обязательная программа, которую я выполняю один. Но остальные упражнения мы любим выполнять вместе.

- Какой у тебя распорядок дня, сколько времени тратишь на тренировки?

- Первую тренировку я провожу утром. Преимущественно это беговые упражнения, кардио-тренировки. А вечером делаю силовые и специальные упражнения на укрепление мышц.

- Ты не ездишь заниматься на тренировочную базу?

- Сейчас не езжу, потому что, к счастью, у меня есть возможность и условия для того, чтобы выполнять всю необходимую тренировочную работу дома. Вместе с нами в Киеве сейчас находится моя мать, которой 62 года, поэтому я делаю все возможное, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом. Считаю, что сейчас, если есть такая возможность, лучше всего оставаться дома, чтобы не допустить того, что происходит в Испании. Ситуация, которая сложилась в моей родной стране, меня очень огорчает. Я употребляю все те усиленные меры безопасности, которых придерживаются и мои друзья и моя семья в Испании.

- Судя по видео, в твоей квартире есть выход на большую террасу. Сейчас она пригодилась для активных полноценных тренировок на свежем воздухе?

- Да, именно на ней я провожу большинство тренировок, ведь она очень просторная, и на ней достаточно места, чтобы выполнять все те упражнения, которые мне присылает тренерский штаб. Когда мне необходимо делать длинные пробежки, я делаю их здесь, на Липках.

- Ты выполняешь только ту программу тренировок, которую тебе дает тренерский штаб или у тебя есть также своя дополнительная?

- В первую очередь я придерживаюсь той необходимой программы, которую разрабатывает наш тренерский штаб и направляет тренер по физической подготовке Виталий Кулиба. Но я знаю также, над какими компонентами мне лично нужно больше работать и что именно улучшать - и работаю над этим дополнительно, конечно, в меру, чтобы не перегружать себя.

- Твоя жена - диетолог, она помогает тебе держать себя в форме и правильно питаться?

- Да, моя жена тоже в определенной степени является моим персональным тренером, ведь она занимается этим делом профессионально. Поэтому у меня не возникает проблем с поддержанием хорошей формы и здоровым сбалансированным питанием.

- Сейчас вы, вероятно, питаетесь только дома. Какие у тебя любимые блюда домашнего рациона?

- Я очень рад, что моя мать сейчас находится здесь, с нами. Она прилетела меня проведать, но когда все это началось, не успела вернуться в Испанию. Она готовит очень вкусную традиционную испанскую еду. Такую пищу я люблю больше всего.

- Как проводишь свободное время? Судя по всему, вы не скучаете во время самоизоляции.

- Большую часть свободного времени посвящаю своему сыну. Играю для него на гитаре, читаю книги. Также в свободное время смотрим сериалы на Netflix. В этот период, когда я не могу заниматься своим любимым делом, меня очень поддерживают все мои родные, кто рядом со мной.