Худжамов раскритиковал трансферную политику украинских клубов

Бывший вратарь "Шахтера", "Динамо" и "Мариуполя" Рустам Худжамов рассказал, что получал деньги без игровой практики, но их более приятно зарабатывать.

- Насколько я знаю, 15 на 15 не планируют играть в футбол, расширять поляну тоже. Если у тебя есть свой воспитанник, который не играет, работает академия, то для тех, кто в ней сидит, какая перспектива? Они идут куда? В первую команду, скорее всего, они не попадут. Так продайте его.

Есть три лучшие академии, которые продают своих игроков: "Динамо" Загреб, "Бенфика" и "Аякс". Это три самые успешные школы Европы, так станьте четвертой – что "Динамо", что "Шахтер".

Возьмем Богдана Бутко. Я с ним играл, фантастический правый защитник. Не играет человек полгода-год – отпустите его. У меня была такая же ситуация. Заработайте деньги, зачем вы его мучаете. Зачем пополнять это кладбище похороненных талантов.

Ты держишь в команде 35 людей, а на поле одновременно могут тренироваться 22. Что делать этим 13, где находить мотивацию? Ты получил деньги, но их более приятно зарабатывать. Могу это говорить как человек, который 3 года просто получал деньги. Я выползал с тренировок, чтобы было ощущение, что я заработал деньги, – сказал Худжамов.