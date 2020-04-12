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Вукоевич: Не мог сосредоточиться, когда на улицах Киева стреляли

Премьер-лига
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Вукоевич выступал за "бело-синих" с 2008-го по 2015-й год

Вукоевич: Не мог сосредоточиться, когда на улицах Киева стреляли
Новина українською

Бывший хавбек киевского "Динамо" и сборной Хорватии Огнен Вукоевич вспомнил о Майдане и игры в УПЛ.

- Я был футболистом киевского "Динамо", когда начались события на Майдане. Я пытался сосредоточиться на футболе, но не мог. Тогда на улицах Киева стреляли, в городе было небезопасно.

Матч Лиги Европы между "Динамо" и "Валенсией" провели на Кипре. Затем мы два месяца тренировались в Марбелье. Это была тяжелая часть моей карьеры. Я долгое время играл в Украине, и Киев мой второй дом после Загреба, - сказал Вукоевич.

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В статье: Огнен Вукоевич Динамо (Киев)
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Источник:
Dynamo.kiev.ua

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