Вукоевич: Не мог сосредоточиться, когда на улицах Киева стреляли

Бывший хавбек киевского "Динамо" и сборной Хорватии Огнен Вукоевич вспомнил о Майдане и игры в УПЛ.

- Я был футболистом киевского "Динамо", когда начались события на Майдане. Я пытался сосредоточиться на футболе, но не мог. Тогда на улицах Киева стреляли, в городе было небезопасно.

Матч Лиги Европы между "Динамо" и "Валенсией" провели на Кипре. Затем мы два месяца тренировались в Марбелье. Это была тяжелая часть моей карьеры. Я долгое время играл в Украине, и Киев мой второй дом после Загреба, - сказал Вукоевич.