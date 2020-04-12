Третья сила. Кто в Украине бросал вызов Динамо и Шахтеру. ВИДЕО

Чемпионат Украины сезона 2019/20 прервалась в тот момент, когда "Заря" опередила в турнирной таблице киевское "Динамо". На первый взгляд столичный гранд имеет шанс доказать свое превосходство, ведь впереди еще девять туров. Однако есть вероятность, что чемпионат завершится с текущими результатами. Да и не факт, что, когда матчи возобновятся, "Заря" так легко отдаст второе место.

В этом контексте канал UA-Футбол предлагает вспомнить о других клубах, которые пытались навязать конкуренцию признанным грандам УПЛ.