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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Третья сила. Кто в Украине бросал вызов Динамо и Шахтеру. ВИДЕО

Премьер-лига
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От Таврии до Зари

Третья сила. Кто в Украине бросал вызов Динамо и Шахтеру. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Украины сезона 2019/20 прервалась в тот момент, когда "Заря" опередила в турнирной таблице киевское "Динамо". На первый взгляд столичный гранд имеет шанс доказать свое превосходство, ведь впереди еще девять туров. Однако есть вероятность, что чемпионат завершится с текущими результатами. Да и не факт, что, когда матчи возобновятся, "Заря" так легко отдаст второе место.

В этом контексте канал UA-Футбол предлагает вспомнить о других клубах, которые пытались навязать конкуренцию признанным грандам УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) канал UA-Футбол
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