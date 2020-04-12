Руслан Ротань о развале Днепра: Я поехал в отпуск, приехал, а команды уже нет...

Бывший полузащитник "Днепра", а ныне главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань вспомнил период карьеры в клубе из Днепра.

— Кто ваш лучший друг в футболе? У вас в "Днепре" был отличный коллектив...

— Да, мы были одной семьей, с этим коллективом связаны лучшие воспоминания. Близкими друзьями могу назвать Евгения Коноплянку и Женю Селезнева.

— Как вы считаете, почему распался "Днепр"?

— Я поехал в отпуск, приехал, а команды уже нет... Никто не ожидал, что так получится. Для меня это до сих пор трагедия. В Днепре много болельщиков переживают и не могут смириться с этим фактом. "Днепр" в моем сердце и в моей памяти.

— Какие эмоции вы испытывали, когда забили гол в финале Лиги Европы?

— Мы проигрывали и сравняли счет. Особых эмоций не было, потому что впереди еще был целый тайм, и мы хотели выиграть финал. Помню, что тот штрафной сначала хотел бить Женя Коноплянка, но в последний момент я попросил пробить.