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Источник: Динамо с 13 апреля выходит с карантина

Премьер-лига
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Игроки будут тренироваться группами на полях в Конча-Заспе и стадионе "Динамо"

Источник: Динамо с 13 апреля выходит с карантина
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Футбольный журналист Игорь Цыганник в своем твиттере сообщил, что киевское "Динамо" с понедельника, 13-го апреля выйдет из карантина.

"Динамо выходит из карантина! С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе Динамо!", - говорится в сообщении Цыганника.

Напомним, 5 апреля киевский клуб продлил карантин до 24-го числа.

На данный момент официальной информации на ресурсах "Динамо" нет.

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус карантин
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