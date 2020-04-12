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Источник: Динамо с 13 апреля выходит с карантина
Игроки будут тренироваться группами на полях в Конча-Заспе и стадионе "Динамо"
Футбольный журналист Игорь Цыганник в своем твиттере сообщил, что киевское "Динамо" с понедельника, 13-го апреля выйдет из карантина.
"Динамо выходит из карантина! С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе Динамо!", - говорится в сообщении Цыганника.
Напомним, 5 апреля киевский клуб продлил карантин до 24-го числа.
На данный момент официальной информации на ресурсах "Динамо" нет.
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