Источник: Динамо с 13 апреля выходит с карантина

Футбольный журналист Игорь Цыганник в своем твиттере сообщил, что киевское "Динамо" с понедельника, 13-го апреля выйдет из карантина.

"Динамо выходит из карантина! С понедельника футболисты будут работать группами под наблюдением тренеров, физиотерапевтов и врачей на полях базы в Конча-Заспе и стадионе Динамо!", - говорится в сообщении Цыганника.

Напомним, 5 апреля киевский клуб продлил карантин до 24-го числа.