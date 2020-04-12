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Сергей Сидорчук: Перед началом сезона думал, что мы выиграем УПЛ. Динамо подкосил вылет с ЛЧ
Лидер киевлян рассказал, почему "Динамо" не смогло навязать борьбу "Шахтеру"
Полузащитник и капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук высказался насчет того, почему "бело-синим" не удалось навязать борьбу "Шахтеру" в борьбе за чемпионство.
- Что пошло не так, что не позволило навязать борьбу "Шахтеру" в чемпионате?
– Перед началом сезона действительно думал, что мы выиграем чемпионат. Потому что у конкурентов поменялись тренеры – у "Зари", "Шахтера". Это всегда сложный период. Плюс у команды был костяк, смена прошла, думал, это будет наш сезон. Думаю, нас подкосило непопадание в ЛЧ в августе. Мы не попали в ЛЧ, потом пошла череда неудачных матчей. Я с этим только связываю. Одно за другим идет, – рассказал Сергей Сидорчук.