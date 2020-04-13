Томас Гримм: Сама большая проблема УПЛ - языковый барьер. Поэтому чаще всего я общался с Палкиным и Суркисом

Бывший президент УПЛ Томас Гримм рассказал, как проходила его комуникация с клубами украинского чемпионата.

– Правда, что вы были зависимы от УАФ?

– Это абсолютный нонсенс. Кто меня знает, подтвердит, что на меня невозможно влиять. Поэтому все решения в УПЛ принимались исключительно по уставу лиги. Он указывает, что президенты УАФ и УПЛ должны тесно сотрудничать. Да, мы часто встречались, но 100% решение было за лигой.

– С какими клубами у вас был тесный контакт?

– Самой большой проблемой в Украине был языковый барьер. Поэтому чаще всего я общался с представителями "Шахтера" и "Динамо" – с Палкиным и Суркисом.

С последним я виделся больше 10 раз за эти 2 года. Все встречи проходили в дружеской атмосфере. По некоторым вопросам у нас были разные взгляды, но я всегда уважал его мнение. Но когда поднимали вопрос телепула, я настойчиво убеждал в его необходимости. К сожалению, это мне не удавалось.

Хотя лига и "Динамо" могли заработать неплохие деньги, но у Суркиса были свои аргументы. И хотя мы вроде бы находили общее решение, но потом его мнение менялось, это меня разочаровывало.

- Правда, что вы получали огромную зарплату?

– Этим слухам никогда не придавал значения. Не знаю, откуда они брались. Я – иностранный специалист, по этой категории меня и оценивали. Половину зарплаты платила УАФ, вторую часть – УПЛ. Для иностранных экспертов это обычные деньги. А что вы вкладываете в понятие огромной зарплаты? Не преувеличивайте, я получал почти те же деньги, что и на посту президента чемпионата Швейцарии.

- Есть ли у УПЛ перед вами долги?

– Передо мной нет задолженности. Была небольшая задержка, но в день окончания контракта – 6 апреля – мне все выплатили, – рассказал Томас Гримм.