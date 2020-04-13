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Томас Гримм: Сама большая проблема УПЛ - языковый барьер. Поэтому чаще всего я общался с Палкиным и Суркисом

Премьер-лига
(2 голосов)

Экс-президент УПЛ пообщался с журналистами

Томас Гримм: Сама большая проблема УПЛ - языковый барьер. Поэтому чаще всего я общался с Палкиным и Суркисом
Новина українською

Бывший президент УПЛ Томас Гримм рассказал, как проходила его комуникация с клубами украинского чемпионата.

– Правда, что вы были зависимы от УАФ?

– Это абсолютный нонсенс. Кто меня знает, подтвердит, что на меня невозможно влиять. Поэтому все решения в УПЛ принимались исключительно по уставу лиги. Он указывает, что президенты УАФ и УПЛ должны тесно сотрудничать. Да, мы часто встречались, но 100% решение было за лигой.

– С какими клубами у вас был тесный контакт?

– Самой большой проблемой в Украине был языковый барьер. Поэтому чаще всего я общался с представителями "Шахтера" и "Динамо" – с Палкиным и Суркисом.

С последним я виделся больше 10 раз за эти 2 года. Все встречи проходили в дружеской атмосфере. По некоторым вопросам у нас были разные взгляды, но я всегда уважал его мнение. Но когда поднимали вопрос телепула, я настойчиво убеждал в его необходимости. К сожалению, это мне не удавалось.

Хотя лига и "Динамо" могли заработать неплохие деньги, но у Суркиса были свои аргументы. И хотя мы вроде бы находили общее решение, но потом его мнение менялось, это меня разочаровывало.

- Правда, что вы получали огромную зарплату?

– Этим слухам никогда не придавал значения. Не знаю, откуда они брались. Я – иностранный специалист, по этой категории меня и оценивали. Половину зарплаты платила УАФ, вторую часть – УПЛ. Для иностранных экспертов это обычные деньги. А что вы вкладываете в понятие огромной зарплаты? Не преувеличивайте, я получал почти те же деньги, что и на посту президента чемпионата Швейцарии.

- Есть ли у УПЛ перед вами долги?

– Передо мной нет задолженности. Была небольшая задержка, но в день окончания контракта – 6 апреля – мне все выплатили, – рассказал Томас Гримм.

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В статье: УПЛ Томас Гримм УАФ
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Источник:
"Великий футбол"
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
13.04.2020 в 00:28
Список чиновников Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) с их зарплатами опубликовал у себя в Facebook журналист Константин Андриюк."Я все не мог понять, почему наша УАФ забила на заболевшего арбитра Сергея Беккера, бросила его на произвол судьбы. На полгода, без какой-либо финансовой помощи. А все оказалось очень просто. Все деньги этой конторы идут на зарплаты важным и нужным людям. Например, зарплата руководителя Беккера Лучано Лучи за март 2019 года составила 508 985 гривен. Но что это я все о Лучи да о Лучи. Получите маленький список. Напоминаю, это зарплата за месяц", - написал Андриюк. Мирон Маркевич (Глава комитета национальных сборных) – 729 905 грн; Вадим Костюченко (1-й вице-президент) – 474 027 грн; Юрий Записоцкий (генеральный секретарь) – 350 533 грн; Олег Протасов (1-й вице-президент) – 250 719 грн; Игорь Беланов (соглава Комитета профессионального футбола УАФ) – 157 595 грн; Алан Плиев (давний друг президента УАФ) – 120 264 грн; Валентин Латипов (советник президента УАФ) – 99 644 грн. Журналист уточнил, что абсолютно спокоен за все цифры и у него на руках есть все доказательства. "С ИД кодами и остальными реквизитами. Если вдруг нужно будет доказать, что это не взято с потолка – я готов", – отметил Андриюк. А теперь представьте зарплату этого члена...
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