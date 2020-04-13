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Хавбек ФК Львов сбросил 13 кг и пожаловался на отсутствие информации о карантине
Клуб забыл дать указания футболистам-легионерам?
Бразильский полузащитник ПФК "Львов" Жонатан да Силва Лима сообщил о своей физической готовности к возобновлению чемпионата после карантина.
Хуже всего, по мнению Жонатана, то, что ему с девушкой неоткуда брать информацию о пандемии во Львове.
Мы не знаем украинского языка. Например, даже не догадывались, что нельзя выходить на улицу без маски, что есть штрафы, что нужно носить с собой документы.
Хорошо, что есть клубный переводчик, который нам обо всем этом рассказал.
Самое сложное, по словам львовского бразильца - быть без футбола.
Всегда, когда я не играл, смотрел футбол по телевизору. Сейчас даже этого нет.
С зимы Жонатан старательно поработал над своей физической формой.
У меня сейчас вес даже меньше, чем требует клуб и врачи - 85 кг. В январе было на 13 кг больше. Главное - тренировка и питание. Но самое главное - много-много тренировок.
Общаюсь с разными людьми, поддерживаю их во время карантина. Знаете, мне удается подобрать правильные слова.