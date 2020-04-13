Хавбек ФК Львов сбросил 13 кг и пожаловался на отсутствие информации о карантине

Бразильский полузащитник ПФК "Львов" Жонатан да Силва Лима сообщил о своей физической готовности к возобновлению чемпионата после карантина.

Хуже всего, по мнению Жонатана, то, что ему с девушкой неоткуда брать информацию о пандемии во Львове.

Мы не знаем украинского языка. Например, даже не догадывались, что нельзя выходить на улицу без маски, что есть штрафы, что нужно носить с собой документы. Хорошо, что есть клубный переводчик, который нам обо всем этом рассказал.

Самое сложное, по словам львовского бразильца - быть без футбола.

Всегда, когда я не играл, смотрел футбол по телевизору. Сейчас даже этого нет.

С зимы Жонатан старательно поработал над своей физической формой.