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Хавбек ФК Львов сбросил 13 кг и пожаловался на отсутствие информации о карантине

Премьер-лига
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Клуб забыл дать указания футболистам-легионерам?

Хавбек ФК Львов сбросил 13 кг и пожаловался на отсутствие информации о карантине
Новина українською

Бразильский полузащитник ПФК "Львов" Жонатан да Силва Лима сообщил о своей физической готовности к возобновлению чемпионата после карантина.

Хуже всего, по мнению Жонатана, то, что ему с девушкой неоткуда брать информацию о пандемии во Львове.

Мы не знаем украинского языка. Например, даже не догадывались, что нельзя выходить на улицу без маски, что есть штрафы, что нужно носить с собой документы.

Хорошо, что есть клубный переводчик, который нам обо всем этом рассказал.

Самое сложное, по словам львовского бразильца - быть без футбола.

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Всегда, когда я не играл, смотрел футбол по телевизору. Сейчас даже этого нет.

С зимы Жонатан старательно поработал над своей физической формой.

У меня сейчас вес даже меньше, чем требует клуб и врачи - 85 кг. В январе было на 13 кг больше. Главное - тренировка и питание. Но самое главное - много-много тренировок.

Общаюсь с разными людьми, поддерживаю их во время карантина. Знаете, мне удается подобрать правильные слова.

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В статье: ФК Львов УПЛ легионеры Жонатан Лима
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Источник:
Великий футбол

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