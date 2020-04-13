Суркис оценил кандидатов на пост президента УПЛ – Шевченко и Метревели

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями о двух вероятных кандидатах на пост президента УПЛ - Александре Шевченко и Михаиле Метревери.

В конце апреля должны состояться выборы нового руководителя главной футбольной лиги Украины вместо швейцарца Томаса Гримма, который покидает этот пост.

Александра Шевченко никогда не видел и не общался с ним. В любой случае, не помню. Знаю, что он безумно любит футбол, что независимый и что-то хочет сделать для украинского футбола. Что касается Михаила Метревели , то знаю его не только по передачам, которые он ведет по воскресеньям, но и лично знаком, общались с ним. Он разбирается в футболе.

Говорить о том, что я кого-то поддержу, я бы не стал. Прежде всего, хочется посмотреть программу. Опять же, если этот человек каким-то образом будет связан с одним или другим клубом, то у него ничего не получится. В таком случае, он идет на войну, на конфронтацию. А я бы хотел, чтобы пришел независимый человек и работал на благо украинского футбола.

Чтобы честно работал и для всех правила были бы одинаковыми. Будет ли "Динамо" выдвигать своего кандидата? У нас нет такой кандидатуры, мы не будем никого выдвигать.