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Суркис оценил кандидатов на пост президента УПЛ – Шевченко и Метревели

Премьер-лига
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Суркис оценил кандидатов на пост президента УПЛ – Шевченко и Метревели
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями о двух вероятных кандидатах на пост президента УПЛ - Александре Шевченко и Михаиле Метревери.

В конце апреля должны состояться выборы нового руководителя главной футбольной лиги Украины вместо швейцарца Томаса Гримма, который покидает этот пост.

Александра Шевченко никогда не видел и не общался с ним. В любой случае, не помню. Знаю, что он безумно любит футбол, что независимый и что-то хочет сделать для украинского футбола. Что касается Михаила Метревели, то знаю его не только по передачам, которые он ведет по воскресеньям, но и лично знаком, общались с ним. Он разбирается в футболе.

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Говорить о том, что я кого-то поддержу, я бы не стал. Прежде всего, хочется посмотреть программу. Опять же, если этот человек каким-то образом будет связан с одним или другим клубом, то у него ничего не получится. В таком случае, он идет на войну, на конфронтацию. А я бы хотел, чтобы пришел независимый человек и работал на благо украинского футбола.

Чтобы честно работал и для всех правила были бы одинаковыми. Будет ли "Динамо" выдвигать своего кандидата? У нас нет такой кандидатуры, мы не будем никого выдвигать.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Александр Шевченко Михаил Метревели Томас Гримм президент УПЛ
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (10)
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simargl (Чернигов)
13.04.2020 в 11:13
Вам понравился нейтральный Гримм ??? Как по мне разницы кто придет особой нет,увы . Главное что бы человек хотел сделать наш футбол лучше и делал для этого шаги и искал компромиссы со всеми клубами . А мешать ему поочерёдно будут и ДК и ШД.
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+1
-1
Alex.696 (Немирів)
13.04.2020 в 11:24
Ви вірите в Метревелі? Я - ні.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.04.2020 в 08:51
Метревелі буде повністю опікуватися лише інтересами клубу Ахметова.
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+2
-2
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AndrewKruk (Київ)
13.04.2020 в 09:05
100%, хотя из всей "великой 4-ки" кажется самым адекватным
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.04.2020 в 10:00
Нічого подібного, це неприхована обслуга Ахметова.
+1
-1
Onside (Чернігів)
13.04.2020 в 10:08
Я через нього і перестав дивитись їх программу. Решта принаймні намагається вести себе як нейтральні ведучі, а цей навіть не приховує своїх преференцій. На його фоні Денисов і Циганик просто вершини обїєктивності. При цьому пафосу від нього як від величезного експерта которий мовить істину в останній інстанції
+1
-1
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AndrewKruk (Київ)
13.04.2020 в 10:17
Та ладно!)) Кто - денисов "приховує"?? Он то как раз вообще ничего не "приховує"
0
-1
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AndrewKruk (Київ)
13.04.2020 в 10:19
леон-алкаш и Шевчук - тотально на стороне шахтьора, я не смотрю "вф", но пару передач видел, так вот как раз у этого Метревелі хвтило ума даже похвалить ДК (помоему это было после кубка с шахтьором), в то время как остальные заявляли (не смотря на тотальное преимущество ДК в том мачте), что это шахтьор проиграл, ему хватило ума сказать что все ДК в этом матче играли лучше по всем статьям
0
-2
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AndrewKruk (Київ)
13.04.2020 в 10:21
Onside, а причем тут Циганык - вообще не понял
+1
-1
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AndrewKruk (Київ)
13.04.2020 в 10:21
Но это не значит что я "топлю" за Метревелі, я всего лишь сказал что он выглядит самым адекватным из этой "великой" 4-ки
0
-1

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