Хавбек Олимпика носится по Львову на велосипеде и смотрит Полиейського из Рублевки

Назар Вербный, полузащитник донецкого "Олимпика", на карантин вернулся во Львов и проводит его дома с семьей.

Игрок убежден, что после карантина люди будут бережнее относиться к своему здоровью и строже соблюдать правила гигиены.

Назар сознаеться, что скучает по партнерам по команде и тренировкам - очень не хватает прогулок без лишних переживаний.

- Как часто во время карантина тренеры звонят футболистам и по каким вопросам?

- Тренеры всегда с нами на связи. Мы регулярно созваниваемся. Игорь Климовский (и.о. главного тренера, - ред) и его штаб держат нас в тонусе, присылают план индивидуальной работы, а затем проверяют исполнение.

- С кем из одноклубников поддерживаешь связь?

- Я постоянно общаюсь с Игорем Снурнициним и Орестом Лебеденко. У нас есть общий интерес - компьютерная игра PUBG.

- Как поддерживаешь форму во время изоляции?

- Тренер по физподготовке Антон Дяченко присылает нам программу тренировок и мы работаем дома самостоятельно.

- Карантин позволяет посвятить больше времени для саморазвития. Или не планировал ты освоить что-то новое за этот период?

- Помимо прочих занятий я люблю кататься на велосипеде. Сейчас появилась возможность уделять этому больше времени.

- Список лучших фильмов / книг от Назара Вербного.

- Предпочитаю сериалы. Среди любимых: «Игра престолов», «Побег», «Острые козырьки» и «Полицейский из Рублевки».