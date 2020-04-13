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Михайленко об уровне Первой лиги: Если убрать Днепр-1 - в прошлом сезоне конкуренция была бы такая же
Коуч "Днепр-1" Дмитрий Михайленко рассказал о своих впечатлениях от уровня УПЛ, который он застал на тренерском мостике ФК "Днепр" и теперь - с новым клубом.
Михайленко отмечает, что речь идет о подобных команды.
Мы шли из УПЛ с большим количеством как опытных исполнителей, так и молодежи - плюс-минус сейчас мы пришли в УПЛ в таком же состоянии: молодые, но совсем необстрелянные и большое количество опытных игроков.
Лига за эти годы не стала слабее, может даже сильнее. Нам было непросто после Второй и Первой лиг. Но со временем адаптировались, есть потенциал роста, просто надо больше уверенности в себе, усиления и работы на футбольном поле.
Тренер Михайленко высказался о современном состоянии Первой лиги и невероятной конкуренций в этом сезоне.
Мне кажется, мы с "Колосом" действительно были намного сильнее других команд в Первой лиге.
Очень многие из них остались в том же состоянии. Просто мы в прошлом году очень выделялись на длинной дистанции, потому и был значительный отрыв по очкам.
А сейчас очень большое количество команд примерно одного уровня. У нас же были игроки, которые делали разницу в Первой лиге. Если бы нас забрать в прошлом сезоне из Первой лиги - там была бы такая же ситуация.