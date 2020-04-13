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Михайленко об уровне Первой лиги: Если убрать Днепр-1 - в прошлом сезоне конкуренция была бы такая же

Премьер-лига
(1 голосов)
Михайленко об уровне Первой лиги: Если убрать Днепр-1 - в прошлом сезоне конкуренция была бы такая же
Новина українською

Коуч "Днепр-1" Дмитрий Михайленко рассказал о своих впечатлениях от уровня УПЛ, который он застал на тренерском мостике ФК "Днепр" и теперь - с новым клубом.

Михайленко отмечает, что речь идет о подобных команды.

Мы шли из УПЛ с большим количеством как опытных исполнителей, так и молодежи - плюс-минус сейчас мы пришли в УПЛ в таком же состоянии: молодые, но совсем необстрелянные и большое количество опытных игроков.

Лига за эти годы не стала слабее, может даже сильнее. Нам было непросто после Второй и Первой лиг. Но со временем адаптировались, есть потенциал роста, просто надо больше уверенности в себе, усиления и работы на футбольном поле.

Тренер Михайленко высказался о современном состоянии Первой лиги и невероятной конкуренций в этом сезоне.

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Мне кажется, мы с "Колосом" действительно были намного сильнее других команд в Первой лиге.

Очень многие из них остались в том же состоянии. Просто мы в прошлом году очень выделялись на длинной дистанции, потому и был значительный отрыв по очкам.

А сейчас очень большое количество команд примерно одного уровня. У нас же были игроки, которые делали разницу в Первой лиге. Если бы нас забрать в прошлом сезоне из Первой лиги - там была бы такая же ситуация.

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
13.04.2020 в 10:29
когда читаешь такое очень трудно понять о чем речь что хотел донести до читателя автор статьи одни дебилы кругом нас окружают
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Инспектор ( )
13.04.2020 в 11:05
Тут надо учесть и манеру разговора самого Михайленко
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