Михайленко об уровне Первой лиги: Если убрать Днепр-1 - в прошлом сезоне конкуренция была бы такая же

Коуч "Днепр-1" Дмитрий Михайленко рассказал о своих впечатлениях от уровня УПЛ, который он застал на тренерском мостике ФК "Днепр" и теперь - с новым клубом.

Михайленко отмечает, что речь идет о подобных команды.

Мы шли из УПЛ с большим количеством как опытных исполнителей, так и молодежи - плюс-минус сейчас мы пришли в УПЛ в таком же состоянии: молодые, но совсем необстрелянные и большое количество опытных игроков. Лига за эти годы не стала слабее, может даже сильнее. Нам было непросто после Второй и Первой лиг. Но со временем адаптировались, есть потенциал роста, просто надо больше уверенности в себе, усиления и работы на футбольном поле.

Тренер Михайленко высказался о современном состоянии Первой лиги и невероятной конкуренций в этом сезоне.