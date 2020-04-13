Суркис указал на то, что удавалось экс-президенту УПЛ Данилову, но не удалось Гримму

Президент "Динамо" Игорь Суркис оценил работу в Украине швейцарского президента УПЛ 2018-2020 годов Томаса Гримма, которому в конце апреля должны избрать преемника.

Суркис считает иллюзией, когда кто-то думает, что если придет иностранец, то в украинском футболе многое изменится.

Наш футбол нужно знать изнутри. Надо понимать, что происходит в нашем футболе. Нужно, прежде всего, понимать, что наш футбол не работает так, как западный футбол, где каждый матч приносит клубам определенные дивиденды, доходы. От продажи атрибутики, билетов. Вы же прекрасно понимаете, что наш футбол дотационный.

Суркис признает, что Томас Гримм хотел реально что-то изменить в УПЛ.

Неоднократно встречался со мной. Я ему пытался объяснить специфику нашего футбола. Ему не удалось объединить все клубы - это самое главное. Чтобы все клубы работали в одном направлении - на украинский футбол.

За два года ему не удалось собрать владельцев клубов ни на одно совещание.

Виталию Данилову, например, удавалось и это, все-таки, важный момент. Потому что те люди, которые непосредственно тратят деньги, они могут принять какое-то решение в тот момент, когда их собирают.