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Голкипер ФК Львов: Нельзя слишком активно набирать форму

Премьер-лига
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Тренируется с Никитой Бурдой

Голкипер ФК Львов: Нельзя слишком активно набирать форму
Новина українською

Богдан Сарнавский, защитник ворот ФК "Львов" отмечает, что в тренировках во время карантина у вратарей есть своя специфика работы. Если другим футболистам для поддержания физической формы достаточно делать общие упражнения (прежде всего пробежки), то киперы должны работать больше и разнообразнее.

Богдан признает, что его коллеги менее прихотливы, ведь киперу для занятий надо, условно говоря, площадка 10х10 метров.

Однако в целом у нас тренировки сложные: должны отрабатывать прыжки, «взрывы», падения. На первых порах занимался на поле с искусственным покрытием. Потом и это запретили, стало еще сложнее.

Вратари ФК "Львов" находятся на постоянной связи с наставником киперов своей команды, консультируются с ним, рассказывают, как тренировались, коуч дает подсказки.

Очень важный момент - понимание того, что сегодня нельзя слишком активно нагонять форму. Потому карантин продолжится неизвестно сколько, и может случиться так, что сейчас нагонишь форму, а когда сезон возобновится, будет спад.

Тренируется Богдан не один, а с помощником - защитником "Динамо" Никитой Бурдой.

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Вратарю без помощника - никак. Целая группа упражнений, где вратарь ловит или отражает с разных позиций мяч, после удара другого участника тренировки.

Я уверен: сколько бы продолжался карантин, смогу поддержать форму, как физическую так и вратарскую, на уровне. У меня просто варианта другого нет - иначе можно завязывать с футболом.

Богдан также общается со всеми футболистами "Львова".

Все стараются держаться. Думаю, все по-особенному поняли, насколько любят футбол.

Профессиональные спортсмены жалуются, что лишены времени на общение с родными. Вот теперь все иначе: проведите время с любимыми, родителями, детьми; выгуливают собак (у меня черный-пречорний йорк). Надо надеяться на лучшее.

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В статье: Киев ФК Львов Богдан Сарнавский Никита Бурда
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Источник:
УПЛ

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