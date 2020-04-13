Резкий старт и стремительный упадок Борисфена. Рябоконь еще раньше приходил в УПЛ со своими идеями

UA-Футбол начинает новый цикл материалов – о командах, которые выступали в элитном украинском футбольном дивизионе, но сейчас являются подзабытыми или вовсе неизученными. Конкретные критерии "подзабытости" вряд ли удастся вывести, ведь скрупулезные болельщики со стажем смогут в деталях вспомнить выступления даже СК "Одесса" – наименее опытного и наименее популярного участника Высшей лиги / УПЛ. А кто-то ничего не скажет о "Вересе", "Говерле" или "Стале", которые еще совсем недавно находились в компании лучших футбольных команд страны. Мы же предлагаем абстрагироваться от какой-то системности и во времена футбольного затишья вспомнить самых экзотических из всех 39-и участников элитного украинского футбольного дивизиона.

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Не так уж много в истории нашего элитного дивизиона коллективов, которые выступали там менее трех сезонов. Среди действующих представителей элиты есть две таких команды ("Десна" и "Львов"), но их летопись находится на стадии разработки, поэтому воспринимается общественностью только как очерк. История всех остальных – полная, довершенная. Не самобытная, не удивительная, но с точкой в конце абзаца. Среди них – и бориспольский "Борисфен".

Он провел два сезона в элите и его история уникальна тем, что после крайне успешной дебютной кампании (седьмое итоговое место турнирной таблицы) "фиолетово-белые" стремительно скатились на дно и больше о себе не заявляли. Причина – банальная: финансовая засуха после довольно обильного дождя. А по сути это же была первая версия нынешней "Десны" Александра Рябоконя.

Параллели не случайны, ведь команду из Борисполя тогда возглавлял именно нынешний руководитель черниговцев. Нетрудно догадаться, что и игра была похожа на "деснянскую" – рациональная, плотная, с акцентом на оборону. Статистика красноречиво развеивает всякие сомнения: среди шестнадцати команд первенства того сезона (2003/04) "Борисфен" был четвертым с конца по количеству забитых голов (25, на одном уровне с луцкой "Волынью"). Меньше забили только "Таврия" (Симферополь, 22 гола), "Карпаты" (Львов, 22 гола) и "Зирка" (тогда еще Кировоград, 16 голов). Две последних команды вылетели, а симферопольцы финишировали двенадцатыми. "Борисфен" же был седьмым – чрезвычайно высокое место для новичка лиги.

25 забитых – крайне мало, но и пропускал "Борисфен" немного. Лучшая защита, чем у "фиолетово-белых", была только у тройки призеров ("Динамо", "Шахтер", "Днепр"), и у еще более рациональной, чем сам "Борисфен", "Таврии". Игра "Борисфена" была простой, как двери, такими же были и результаты: только в трех матчах из 30-и с участием представителя Борисполя забивали обе команды и определялся победитель: со счетом 2:1 команда Рябоконя обыграла в том сезоне "Таврию" и "Кривбасс" со счетом 3:2 – "Карпаты". Проигрывали же "фиолетово-белые" исключительно насухо, и только однажды – крупно (0:3 от "Динамо).

Начало того сезона было крайне неудачным для "Борисфена". Команда проиграла три первых матча с сухими счетами, а четвертый свела к ничьей 0:0. То есть, после четвертого тура имела в своем активе лишь одно очко и ни одного забитого гола. Но впоследствии ребята Рябоконя приспособились к условиям, и нашли рецепт побед: одолели "Оболонь", "Ворсклу-Нефтегаз", "Таврию", "Волынь", "Кривбасс" и так далее. Апогеем же стала победа 2:0 над "Динамо" во втором круге. А самым ярким матчем была ничья 3:3 с "Оболонью" на ее территории.

А знаете, кто был лучшим бомбардиром той команды в том сезоне? Юрий Вильевич Максимов. Точнее, он был одним из двух лучших. Потому что, как и у него, четыре гола на свой счет в розыгрыше УПЛ записал нападающий Вадим Мельник. Максимов уже доигрывал свою карьеру – за спиной уже остались "Днепр", "Динамо", "Вердер", а впереди был только запорожский "Металлург" (а уже потом – тренерская карьера). Финишная прямая в карьере была и для Юрия Вирта, хотя звездный вратарь после "Борисфена" провел еще продуктивный период в донецком "Металлурге". В прошлом остались лучшие годы и для Сергея Коновалова, а вот для Андрея Хомина, Олега Карамушки и Андрея Запорожана карьера только-только начиналась (или же набирала обороты). Последний, собственно, играет до сих пор.

Резонно спросить, была ли среди этих игроков самая большая звезда бориспольской команды? Но ответить однозначно не удастся, потому что, кроме них, за "Борисфен" играли Руслан Левига (в следующем сезоне), Сергей Пшеничных (в следующем сезоне), Сергей Ковалец (в следующем сезоне), Андрей Оберемко (в следующем сезоне), а перед тем – Олег Гусев, еще раньше, когда команда называлась "ЦСКА-Борисфен" и была порождением слияния "Борисфена" с коммерческими структурами и структурами министерства обороны, здесь играл Эдуард Цихмейструк. К слову, вспомним о Руслане Бидненко – по видимому, классическом воспитаннике "Борисфена". Тут он начал свою взрослую карьеру, а потом дорос до уровня национальной сборной Украины.

Сезон 2003/04 был поистине выдающимся для бориспольцев. Но уже следующий стал периодом большого упадка. Да, некоторые игроки ушли из команды (Максимов, Бидненко, Вирт, Андрей Головко, Денис Стоян, Максим Стоян), но в обойме все равно оставались качественные исполнители. Кроме уже упомянутых Ковальца, Левиги, Оберемко и Пшеничных, это Вадим Деонас, Евгений Бредун, Владислав Лупашко, Вадим Сапай. Остался и тренер Александр Рябоконь, но работал он только в течение первого круга. Когда за 15 туров "Борисфен", уже побитый финансовыми неурядицами, набрал лишь семь очков (семь ничьих и ни одной победы), с Рябоконем попрощались. На его место заступил Степан Матвиив, но ситуации не исправил. Во втором круге чемпионата 2004/05 "фиолетово-белые" набрали 13 очков, но от последнего места не спаслись. От спасительной позиции "Борисфен" отстал на десять баллов.

В одном из матчей второго круга чемпионата 2004/05 бориспольцам засчитали техническое поражение за неподготовленный газон стадиона "Колос" – это был громкий тревожный звоночек. После вылета в Первую лигу "Борисфен" провел там два неполных сезона – пока посреди футбольного года 2006/07 не снялся с турнира. Больше никогда команда не играла на профессиональном уровне украинского футбола.

Два сезона, 60 матчей, 14 побед, 19 ничьих и 27 поражений. 61 набранное очко. Сорок забитых голов, шестьдесят пропущенных. И пятое с конца место по величине процента набранных очков из возможных ста – 33,9. Таковы достижения "Борисфена" в УПЛ. Резкий старт и стремительный упадок амбиций и перспектив.