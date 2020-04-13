Томас Гримм: Все мои попытки встретиться с Коломойским заканчивались неудачей

Президент УПЛ Томас Гримм, который возглавляет самую высокую украинскую футбольную лигу с 2018 года, вспомнил неудачную попытку по созданию единого телепула и рассказал, каким должен быть его преемник.

Мы хотели привнести философию тесного сотрудничества между лигой, ассоциацией и клубами, как это есть в Швейцарии, которая смогла перейти на новые экономические рельсы. Оглядываясь назад, могу сказать, что усердно работал в этом направлении на посту президента Лиги. Пытался объяснить клубам, как должна выглядеть новая лига.

Наиболее негативная ситуация в работе - подписание контракта с официальным телетранслятором, признает Гримм.

Мы предложили единый пул, клубы согласились, а потом внезапно часть из них отказалась от участия, не захотела следовать правилам. Я как президент не мог заставить их выполнять их же обещания. Я слышал разные объяснения от клубов, почему они так сделали. Поговаривали, что клубы, которые отказались от единого телепула, имели отношение к Игорю Коломойскому, который является владельцем группы телеканалов. Мне рассказывали, что он имел другое представление о пуле. Но все мои попытки с ним встретиться завершились неудачей. Это было невозможно. У него не было времени или были более важные дела.

Два года назад, замечает Томас Гримм, он начинал работать в проекте УПЛ с Маркияном Ключковским - начинали вместе и должны были закончить вместе. Однако, в силу различных обстоятельств Маркин ранее отошел от дел.

А он был моей правой рукой, вел оперативную деятельность лиги, общался с клубами. Без него я решил не идти на перевыборы. Другая причина - мне не удалось создать единый телепул.

Томас Гримм высказал свое мнение относительно будущего президента УПЛ.