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Томас Гримм: Все мои попытки встретиться с Коломойским заканчивались неудачей

Премьер-лига
(2 голосов)

Пожелания новому президенту УПЛ

Томас Гримм: Все мои попытки встретиться с Коломойским заканчивались неудачей
Новина українською

Президент УПЛ Томас Гримм, который возглавляет самую высокую украинскую футбольную лигу с 2018 года, вспомнил неудачную попытку по созданию единого телепула и рассказал, каким должен быть его преемник.

Мы хотели привнести философию тесного сотрудничества между лигой, ассоциацией и клубами, как это есть в Швейцарии, которая смогла перейти на новые экономические рельсы.

Оглядываясь назад, могу сказать, что усердно работал в этом направлении на посту президента Лиги. Пытался объяснить клубам, как должна выглядеть новая лига.

Наиболее негативная ситуация в работе - подписание контракта с официальным телетранслятором, признает Гримм.

Мы предложили единый пул, клубы согласились, а потом внезапно часть из них отказалась от участия, не захотела следовать правилам. Я как президент не мог заставить их выполнять их же обещания. Я слышал разные объяснения от клубов, почему они так сделали.

Поговаривали, что клубы, которые отказались от единого телепула, имели отношение к Игорю Коломойскому, который является владельцем группы телеканалов. Мне рассказывали, что он имел другое представление о пуле. Но все мои попытки с ним встретиться завершились неудачей. Это было невозможно. У него не было времени или были более важные дела.

Два года назад, замечает Томас Гримм, он начинал работать в проекте УПЛ с Маркияном Ключковским - начинали вместе и должны были закончить вместе. Однако, в силу различных обстоятельств Маркин ранее отошел от дел.

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А он был моей правой рукой, вел оперативную деятельность лиги, общался с клубами. Без него я решил не идти на перевыборы. Другая причина - мне не удалось создать единый телепул.

Томас Гримм высказал свое мнение относительно будущего президента УПЛ.

Будущий президент УПЛ должен иметь полномочия сильнее, чем были у меня. Это не должен быть человек из футбола, ФИФА или УЕФА, но он должен понимать украинские политические и экономические реалии.

Это должен быть тот, кто непосредственно будет говорить с владельцами клубов, и обладать различными языками, в том числе и украинским. Поэтому это должен быть украинец.

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В статье: Игорь Коломойский УПЛ Томас Гримм телепул
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (4)
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Dnepr-75 (Днiпро)
13.04.2020 в 14:50
Да тебе повезло что не пересекался с Беней, а то был бы в долгах и таскался по судам.
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+1
0
миг-25 (киев)
13.04.2020 в 14:16
Гримм скажи спасибо что подельник Мародера - Ахметов тебя не подорвал на стадионе как президента Шахтера Ахатия Брагина и пошел вон из Украины Одним донецким станет меньше
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+2
-1
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
13.04.2020 в 14:08
просто ты - не его уровень... вон рыжий уголовник тоже назначил шавку елкипалкина для общения с низшей кастой, хотя все понимают, кто сворой бомжей рулит :)
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+4
-1
Evgenariys (Чернигов)
13.04.2020 в 12:19
забыл только уточнить, что телепулл хотели создавать на каналах ахметки, который ничуть не лучше бени, а вот интересно, почему именно там и что характерно без альтернативно рассматривается только футболы пенисовские
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+5
-1

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