Один из лучших хавбеков 90-х рассказал, что ради сборной выбрал Динамо, а не Шахтер

Недавно Геннадий Мороз, экс-игрок "Динамо", "Кривбасс" и "Днепр" отпраздновал 45-летие. Теперь он живет и занимается бизнесом в Варшаве.

- Вы родом из Днепропетровска и трижды приходили в эту команду. Это дежавю?

- Почему дежавю? Так сложилось. "Днепр" для меня родная команда, я там родился, воспитывался, поэтому каждый раз возвращаясь в эту команду, я, значит, возвращался домой.

- У вас нет такого чувства, что ваша карьера получилась какой-то незаконченная?

- Где-то я согласен с этим тезисом. Проблемы со здоровьем, соответственно, и мотивация, стали главными причинами того, что мне пришлось закончить карьеру в 30 лет.

- В Украине вы работали под руководством авторитетных наставников. Из них произвел на вас наибольшее впечатление?

- Я хотел бы сказать спасибо Николаю Петровичу Павлову, который поверил в меня. В сезоне 1992/1993 я был самым молодым в "Днепре", однако, мне удалось забить 7 мячей и стать одним из лучших бомбардиров команды. Комфортно мне работалось при Вячеславе Грозном, с Олегом Тараном. Футбол, который демонстрировали команды при этих наставниках, приносил мне удовольствие. С другими тренерами, как, например, с Валерием Васильевичем Лобановским, у меня, к сожалению, не сложилось.

- Но Лобановский привел вас в сборную Украины.

- На тот момент, даже если ты не попадал в стартовый состав "Динамо", а выходил на замены, вызов в сборную был практически гарантирован, поскольку Лобановский предпочитал больше доверять своим исполнителям, людям, которые работают по той же системе.

- Как вы попали в "Динамо"?

- Меня в Киев приглашали дважды. Но сначала, это, наверное, в 1997 году, я не решился перейти, считал, что не созрел для такого вызова. Через некоторое время меня снова позвали в Киев. Параллельно интерес ко мне проявлял и "Шахтер", но я выбрал "Динамо", поскольку хотел играть в сборной.

- В сезоне 2000/2001 вы сыграли в составе "бело-синих" 9 матчей. У вас есть медаль чемпиона?

- Нет. Я даже корочки не получил. Но я говорю только за себя. Сезон закончился, Валерий Васильевич Лобановский поздравил команду и - на этом все.

- Какой период своей карьеры вы считаете самым удачным?

- Трудно сказать однозначно. Это были отрезки пути. Допустим, это последний чемпионат СССР, когда я выступал за дубль "Днепра". Мы тогда заняли первое место. Затем была Первая лига Украины с "Кривбассом". Владимир Стрижевский, который возглавлял криворожан, поверил в меня, а сама команда вышла в элиту. И тогда Николай Павлов взял меня в "Днепр", где я тоже провел хорошие годы.

Когда я вернулся из "Адмирра-Ваккер", в "Днепр" меня пригласил Вячеслав Грозный. Тогда я тоже комфортно себя чувствовал в команде. Не могу не отметить свою карьеру в том же "Кривбассе", с которым мы дважды завоевывали бронзовые медали чемпионата в 1999 и 2000 годах. А вот в "Борисфене" и "Динамо" были, наверное, мои худшие футбольные годы.