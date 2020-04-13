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Юрий Береза ​​рассказал о работе Томаса Гримма в УПЛ на примере коровы

Премьер-лига
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"Сидит в Швейцарии и говорит, как ее доить и как кормить"

Юрий Береза ​​рассказал о работе Томаса Гримма в УПЛ на примере коровы
Новина українською

Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза ​​прокомментировал итоги работы швейцарского футбольного чиновника Томаса Гримма, который с 2018 года до сих пор возглавляет УПЛ.

Береза считает, что Украина сделала много ошибок, имея очень большую надежду на специалистов из-за рубежа.

Находясь в Швейцарии комментировать то или иное событие в украинском футболе достаточно сложно. Президент УПЛ как минимум должен находиться в Украине, побывать на всех матчах. Ну это же его работа!

Юрий Береза ​​привел пример из жизни села.

Мы, например, нанимаем человека, который обслуживает корову. А он сидит в Швейцарии и говорит, как ее доить и как кормить.

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Клубы убеждали, мол, вы получите то, то и то. Но потом. А клубам надо выживать сегодня!

С телепулом - один из главных моментов. Гримм не предложил прозрачных правил игры. А я от него ждал как раз этого.

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В статье: УПЛ СК Днепр-1 Юрий Береза Томас Гримм Днепр-1
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Источник:
Великий футбол

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