Юрий Береза ​​рассказал о работе Томаса Гримма в УПЛ на примере коровы

Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза ​​прокомментировал итоги работы швейцарского футбольного чиновника Томаса Гримма, который с 2018 года до сих пор возглавляет УПЛ.

Береза считает, что Украина сделала много ошибок, имея очень большую надежду на специалистов из-за рубежа.

Находясь в Швейцарии комментировать то или иное событие в украинском футболе достаточно сложно. Президент УПЛ как минимум должен находиться в Украине, побывать на всех матчах. Ну это же его работа!

Юрий Береза ​​привел пример из жизни села.

Мы, например, нанимаем человека, который обслуживает корову. А он сидит в Швейцарии и говорит, как ее доить и как кормить.

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