Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрий Береза рассказал о работе Томаса Гримма в УПЛ на примере коровы
"Сидит в Швейцарии и говорит, как ее доить и как кормить"
Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза прокомментировал итоги работы швейцарского футбольного чиновника Томаса Гримма, который с 2018 года до сих пор возглавляет УПЛ.
Береза считает, что Украина сделала много ошибок, имея очень большую надежду на специалистов из-за рубежа.
Находясь в Швейцарии комментировать то или иное событие в украинском футболе достаточно сложно. Президент УПЛ как минимум должен находиться в Украине, побывать на всех матчах. Ну это же его работа!
Юрий Береза привел пример из жизни села.
Мы, например, нанимаем человека, который обслуживает корову. А он сидит в Швейцарии и говорит, как ее доить и как кормить.
Клубы убеждали, мол, вы получите то, то и то. Но потом. А клубам надо выживать сегодня!
С телепулом - один из главных моментов. Гримм не предложил прозрачных правил игры. А я от него ждал как раз этого.