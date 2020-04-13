УПЛ объяснила важный нюанс с плей-офф за участие в Лиге Европы

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заметил, что в одной из предыдущих передач говорилось, что когда Кубок Украины выигрывает не "Динамо", то исчезнет смысл в плей-офф между двумя шестерками за путевку в Лигу Европы.

Ведь она, как тогда говорили ведущие, достанется победителю Кубка.

В комментариях нам написали, что в таком случае будет плей-офф не между 5, 6, 7, 8 местами, а между 4, 5, 6 и 7 командами (по итогам УПЛ, - ред.). Мы тоже об этом слышали, но в регламенте об этом ничего не сказано.