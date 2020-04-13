  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ объяснила важный нюанс с плей-офф за участие в Лиге Европы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ объяснила важный нюанс с плей-офф за участие в Лиге Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

Если Кубок выигрывает не "Динамо"

УПЛ объяснила важный нюанс с плей-офф за участие в Лиге Европы
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Сергей Болотников заметил, что в одной из предыдущих передач говорилось, что когда Кубок Украины выигрывает не "Динамо", то исчезнет смысл в плей-офф между двумя шестерками за путевку в Лигу Европы.

Ведь она, как тогда говорили ведущие, достанется победителю Кубка.

В комментариях нам написали, что в таком случае будет плей-офф не между 5, 6, 7, 8 местами, а между 4, 5, 6 и 7 командами (по итогам УПЛ, - ред.). Мы тоже об этом слышали, но в регламенте об этом ничего не сказано.

Читайте такжеТаТоТаке: Информация про интерес Ромы к Мудрику - фейк. По Коваленко - возможно

Мы обратились в УПЛ с этим вопросом. Нам сказали, что в случае, если Кубок выигрывает не "Динамо", то действительно будет плей-офф между 4, 5, 6 и 7 командами. Как это юридически всунуть в регламент? Неизвестно, но планы такие.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Кубок Украины Динамо (Киев) УПЛ ТаТоТаке Сергей Болотников
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...